JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan kendaraan listrik menjadi moda utama transportasi di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkannya sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan kendaraan listrik dapat menjadi tumpuan kendaraan ramah lingkungan.

Baca Juga: Menko Luhut: Produksi Lithium Battery Indonesia Dimulai 2024

"Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ke depan kendaraan listrik harus menjadi moda transportasi utama kita termasuk untuk tumpuan transportasi ramah lingkungan yang dikembangkan di IKN (Ibu Kota Negara)," katanya dalam acara Guading Energy Transition in Indonesia nand Beyond by HIMPUNI, Selasa (25/10/2022).

Adapun dalam mendorong kendaraan listrik menjadi kendaraan utama ke depannya, saat ini pemerintah terus mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik.

Baca Juga: Menhub Minta Pj Gubernur DKI Jakarta Perbanyak 'SPBU' Kendaraan Listrik

"Pemerintah telah menerbitkan regulasi percepatan program kendaraan listrik di Indonesia, maupun aturan turunan pada kementerian lembaga terkait untuk mendukung percepatan implementasinya," katanya.

Baca Juga: 3 Cara Mudah Kirim Uang ke Luar Negeri

Adapun saat ini jumlah kendaraan listrik yang sudah tertifikasi uji tipe mencalai 31.000 kendaraan. "Kami terus mendorong dan melakukan kampanye konversi motor BBM menjadi motor listrik berbasis baterai," ujarnya. "Sdangkan angkutan massal perkotaan telah dikembangkan di beberapa kota dan akan diperluas , di Bandung Surabaya akan kita berikan skema by service," pungkasnya.