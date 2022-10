JAKARTA โ€“ Daftar empat pasangan artis Asia terkaya 2022, hartanya mengalahkan sultan Indonesia.

Sebagai superstar terkemuka di industri film Asia, empat pasangan selebriti ini juga disukai karena penampilan hebat mereka serta chemistry mereka di dalam dan di luar layar.

Selain citranya sebagai pasangan yang paling bahagia di industri hiburan, empat pasangan selebriti ini juga dikenal sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di kawasan Asia dengan kekayaan jutaan dolar dan gaya hidup mewah.

Namun dalam daftar tersebut, tidak ada nama sultan Andara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Meski dijuluki sultan, kekayaan Raffi dan Nagita belum menandingi empat pasangan selebriti ini.

Melansir dari South China Morning Post, Rabu (26/10/2022), berikut adalah empat pasangan artis Asia paling kaya 2022.

1. Tony Leung dan Carina Lau (Hong Kong)

Aktor veteran Tony Leung (59) dan Carina Lau (56) adalah salah satu pasangan yang paling banyak dibicarakan di Hong Kong karena karier mereka yang sukses dan hubungan yang langgeng selama 33 tahun. Setelah berpacaran selama 19 tahun, mereka menikah pada tahun 2008 dan masih terlihat bahagia bersama.

Leung dan Lau tidak hanya menjadi bintang terbesar di kancah showbiz Hong Kong, mereka juga investor bisnis yang cerdas. Lau adalah pemilik merek fesyennya sendiri Anirac dan beberapa restoran dan bar di Hong Kong, Beijing, dan Shanghai.

Kekayaannya diperkirakan mencapai USD61 juta setara Rp945,5 miliar (kurs Rp15.500). Sementara itu, suaminya, yang baru-baru ini membintangi Marvel's Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, juga menghasilkan jutaan dolar dari investasi properti, di samping bayaran akting dan menyanyi.

2. Rain and Kim Tae-hee (Korea Selatan) Rain (Jeong Ji-hoon) dan Kim Tae-hee dikenal sebagai pasangan emas K-biz karena hubungan mereka yang sangat manis. Selain prestasi besar mereka di dunia hiburan, membanggakan beberapa pertunjukan akting dengan bayaran tertinggi dan dukungan yang menggiurkan, keduanya dikenal sebagai mogul real estat. Sementara kekayaan bersih Rain dan Kim dinilai masing-masing sebesar USD55 juta dan USD16 juta atau setara Rp852,5 miliar dan Rp248 miliar. Mereka dilaporkan juga memiliki properti gabungan senilai USD72 juta, menurut 8 Days. Ini termasuk rumah bersama senilai USD4,4 juta di Seoul dan USD2 juta lainnya di California, sementara Kim memiliki tiga gedung Gangnam dan Rain memiliki vila dan pusat perbelanjaan di Cheongdam. 3. Deepika Padukone and Ranveer Singh (India) Deepika Padukone dan Ranveer Singh baru-baru ini terpilih sebagai pasangan paling berpengaruh di Bollywood, menurut survei oleh Indian Institute of Human Brands. Merek โ€œDeepVeerโ€, demikian penggemar menyebutnya, disukai karena menjadi yang paling menyenangkan, menawan, dan berbeda. Mantan model Padukone adalah salah satu aktris Bollywood dengan bayaran tertinggi, berpenghasilan sekitar USD10 juta per tahun dari film dan endorsement, dengan total kekayaan USD40 juta atau setara Rp620 miliar menurut Celebrity Net Worth. Dia juga berkolaborasi dengan perusahaan e-commerce mode India Myntra untuk meluncurkan lini pakaiannya sendiri, All About You, dan merupakan penulis untuk majalah kesehatan dan kebugaran wanita. Sementara itu, suaminya Singh juga telah membangun sebagian besar kekayaan bersihnya sebesar USD20 juta atau setara Rp310 miliar dari akting dan iklan dengan nama-nama top seperti Adidas, Kellogg's, Durex dan Head & Shoulders, juga menurut Celebrity Net Worth. 4. Fann Wong and Christopher Lee (Singapura) Fann Wong dan Christopher Lee pernah disebut "Angelina Jolie dan Brad Pitt dari Singapura". Sukses tidak hanya dalam model dan menyanyi, Wong juga bersinar di layar, memenangkan banyak penghargaan akting dan menjadi aktris Singapura pertama yang memainkan peran utama dalam film Hollywood, Shanghai Knight. Sebagai salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di Singapura, ia memiliki kekayaan bersih USD28,7 juta atau setara Rp444,85 miliar per Newshub360. Menurut Movies Trix, Lee kelahiran Malaysia juga membuat sejarah untuk karir aktingnya sebagai orang non-Singapura pertama yang memenangkan Penghargaan Bintang lokal untuk Top 10 Artis Pria Paling Populer. Akhir tahun lalu, ia mengubah hobi golfnya menjadi bisnis dengan meluncurkan merek pakaian golf, LMS. Diharapkan dapat membantu meningkatkan perkiraan kekayaan bersihnya hingga USD5 juta.