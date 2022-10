JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK), MNC Sekuritas mendukung Seminar Nasional bertema “Investasi Saham Pasca Kenaikan Harga BBM” yang diselenggarakan oleh Podomoro University pada Rabu (26/10/2022).

Seminar Nasional ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Agung Podomoro Bacelius Ruru, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen dan Kepala Divisi Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Dedy Priadi. Pembicara yang menyampaikan pemaparan seminar antara lain Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Jakarta Marco Poetra Kawet dan Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Dalam sambutannya, Afen menyampaikan, dukungan dari berbagai pihak tentunya membantu mewujudkan peningkatan literasi dan inklusi pasar modal di Tanah Air. Secara YTD September 2022, MNC Sekuritas telah menggelar 675 kegiatan edukasi, yang diikuti lebih dari 140.000 peserta. Masifnya kegiatan edukasi dan literasi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, seperti Bursa Efek Indonesia, cabang, komunitas dan Galeri Investasi.

Galeri Investasi BEI Podomoro University telah bermitra dengan MNC Sekuritas sejak tahun 2020. Pada saat itu, MNC Sekuritas memecahkan rekor MURI atas peresmian 13 Galeri Investasi secara serentak, salah satunya adalah Podomoro University.

“Saya berharap dengan semakin terbukanya akses terhadap informasi, investor muda dapat termotivasi untuk memulai investasi pasar modal, baik berupa saham maupun reksa dana sejak dini. Apalagi, modal investasi saham sangat terjangkau, dimulai dari Rp 100 ribu. Kami juga mendukung value investor, yang aktif dan konsisten dalam menabung saham melalui produk MNC GEMESIN Plus (Gemar Menabung Saham Indonesia), dimana investor dapat memilih saham yang ingin ditabung dan periode menabung saham sesuai kemampuan,” tutup Afen.

