JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin menerima delegasi Bank Dunia (World Bank). Di mana Wapres mengungkapkan bahwa Indonesia masih membutuhkan dukungan dari lembaga internasional dalam upaya menurunkan stunting.

Wapres mengatakan, pemerintah menargetkan pasar tahun 2024 stunting Indonesia sudah berkurang setidaknya 14%.

Sedangkan untuk tahun ini targetnya stunting bisa berkurang 5%.

"Kami masih sangat memerlukan adanya kerja sama kemitraan dengan lembaga-lembaga internasional, dengan Bank Dunia, dengan UNDP ( United Nations Development Programme), FAO ( Food Agriculture Organization) untuk bisa menanggulangi penurunan stunting," kata Wapres saat menerima delegasi bank dunia di Istana Presiden, Rabu (26/10/2022).

Pada kesempatannya Wapres memberikan apresiasi atas bantuan serta dukungan yang selama ini diberikan Bank Dunia terhadap program percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.

“Terima kasih Bank Dunia selama ini sudah ikut memberikan dukungan dan memang kita sangat memerlukan adanya dukungan lembaga-lembaga internasional,” sambungnya.

Vice President for Human Development at The World Bank, Mamta Murthi menyampaikan, Bank Dunia siap memberikan dukungan pendanaan penuh kepada program percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.

“Kami akan melanjutkan dukungan untuk memberikan tambahan pendanaan dan akan memperluas dukungan pembiayaan,” kata Mamta.

Selain itu, Bank Dunia juga akan terus melanjutkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, serta mengupayakan ketersediaan dana dukungan percepatan penurunan angka stunting dalam kurun waktu 6-12 bulan mendatang.