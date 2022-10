JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) meraih penghargaan CSA Awards kategori The Best of Big Capitalization In The Consumer Cyclical Sector. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dan CSA Community di Jakarta, Kamis (27/10/2022).

PT Media Nusantara Citra Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri media dan bagian dari MNC Group. Media Nusantara Citra Tbk atau lebih sering disebut MNC Media ini berbasis di Jakarta.

Adapun dalam acara tersebut sebanyak 6 perusahaan publik anak usaha BUMN dan 23 emiten swasta dari berbagai sektor meraih penghargaan CSA Awards, salah satunya ialah PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN).

Direktur Utama MNCN sekaligus Managing Director RCTI Noersing mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi.

"Ke depannya tentu harapan kami MNCN mampu meningkatkan kinerja secara konsisten untuk menjadi lebih baik lagi dan apresiasi daripada CSA Institute ini juga memberikan dorongan dan motivasi bagai MNCN untuk bekerja lebih baik lagi," katanya di Gedung Menara 165, Jakarta (27/10/2022).

Lebih lanjut, Noersing juga mengajak kepada seluruh stakeholder pasar modal untuk terus bersama-sama membangun dunia pasar modal lebih baik lagi.

"Mari kita bersama sama membangun pasar modal kita demi kebaikan semua stakeholder di dalamnya," katanya. Adapun acara ini dilakukan dalam rangka memperingati 45 tahun Pasar Modal Indonesia dan Bulan Inklusi Keuangan Indonesia.