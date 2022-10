JAKARTA- Cara top up OVO via BNI mobile menarik untuk dibahas. op up saldo OVO dapat dilakukan melalui beragam cara dari berbagai jenis bank, seperti melalui ATM dan mobile banking (m-banking) BNI.

Adapun dalam melakukan isi ulang saldo OVO ada ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu minimal top up Rp20.000 dan disertai biaya admin Rp1.000 dipotong dari nominal top up OVO Cash.

Melansir dari web resmi ovo.id, Selasa (25/10/2022), berikut cara top up OVO via ATM dan m-banking BNI:

-Top Up OVO Via ATM BNI

1. Mengunjungi ATM BNI terdekat

2. Masukan kartu ATM, kemudian PIN BNI

3. Pilih Menu Lainnya

4. Pilih Transfer

5. Pilih Virtual Account Billing

6. Masukan kode biller OVO plus nomor ponsel Anda, contoh: - Jika nomor ponsel Anda 10 digit: 874000 08xx-xxx-xxx - Jika nomor ponsel Anda 11 digit: 87400 08xx-xxxx-xxx - Jika nomor ponsel Anda 12 digit: 8740 08xx-xxxx-xxxx - Jika nomor ponsel Anda 13 digit: 874 08xx-xxxx-xxxxx 7. Masukkan nominal top up saldo OVO 8. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses transaksi. -Top Up OVO Via M-Banking BNI 1. Login ke akun BNI Mobile 2. Pilih Transfer 3. Pilih Virtual Account Billing 4. Masukan kode biller OVO plus nomor ponsel Anda, contoh: - Jika nomor ponsel Anda 10 digit: 874000 08xx-xxx-xxx - Jika nomor ponsel Anda 11 digit: 87400 08xx-xxxx-xxx - Jika nomor ponsel Anda 12 digit: 8740 08xx-xxxx-xxxx - Jika nomor ponsel Anda 13 digit: 874 08xx-xxxx-xxxxx 5. Masukan nominal top up 6. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses transaksi -BNI iBank Personal 1. Login ke akun iBank Personal BNI Anda 2. Pilih Transfer 3. Pilih Virtual Account Billing 4. Masukkan kode biller OVO + nomor ponsel Anda: 5. Jika nomor ponsel Anda 10 digit: 74000 08xx-xxx-xxx Jika nomor ponsel Anda 11 digit: 87400 08xx-xxxx-xxx Jika nomor ponsel Anda 12 digit: 8740 08xx-xxxx-xxxx Jika nomor ponsel Anda 13 digit: 874 08xx-xxxx-xxxxx 6. Masukkan nominal top-up 7. Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi -BNI SMS Banking 1. Kirim SMS ke 3346 2. Ketik TRF(spasi)874+No HP(spasi)Nominal Top-Up 874 + 08xx-xxxx-xxxx 3. Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi - Debit Card 1. Login ke akun OVO Anda 2. Pilih menu Top Up pada halaman Home 3. Pilih metode Top Up dari Kartu Debit 4. Lengkapi form untuk menyelesaikan transaksi 5. Anda akan menerima notifikasi Transfer OVO Cash setelah berhasil