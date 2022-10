JAKARTA - Harga emas berjangka turun pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga emas menghentikan kenaikan dua sesi sebelumnya karena dolar AS berbalik menguat setelah mencatat penurunan lima hari berturut-turut, mengambil beberapa keuntungan dari penampilan terbaik emas dalam hampir dua minggu di sesi sebelumnya.

Melansir Antara, Jumat (28/10/2022), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD3,60 atau 0,22% menjadi ditutup pada USD1,665,60 AS per ounce.

Dolar AS menguat pada perdagangan Kamis (27/10/2022) karena pelaku pasar menguraikan keputusan penting oleh Bank Sentral Eropa (ECB) dan data ekonomi yang baru dirilis. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,81% menjadi 110,5870.

Emas berada di bawah tekanan tambahan karena Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Kamis (27/10/2022) bahwa produk domestik bruto (PDB) AS tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 2,6% pada kuartal ketiga tahun ini, setelah menyusut 1,6% pada kuartal pertama dan 0,6% pada kuartal kedua tahun 2022.

Para ekonom telah memperkirakan pertumbuhan 2,4% untuk kuartal terakhir. Ekonomi yang lebih kuat akan membantu The Fed melanjutkan kenaikan suku bunga agresif yang bertujuan untuk menahan inflasi AS terburuk dalam empat dekade.

Namun, beberapa mengatakan tampaknya ada masalah dengan ekonomi AS meskipun pertumbuhannya melampaui perkiraan pada kuartal ketiga, dan itu bisa menjelaskan kerugian moderat emas pada Kamis (27/10/2022). "Angka utama yang kuat adalah berita yang disambut baik, tetapi ketika Anda menggali angka-angkanya, jelas bahwa perlambatan ekonomi ada di sini," kata Ed Moya, analis di platform perdagangan daring OANDA. Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Kamis (27/10/2022) bahwa klaim pengangguran awal AS naik 3.000 menjadi 217.000 dalam pekan yang berakhir 22 Oktober, menawarkan dukungan tertentu untuk emas. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 0,8 sen atau 0,04%, menjadi ditutup pada USD19,494 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD4,90 atau 0,51%, menjadi ditutup pada USD967,40 per ounce.