JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) ikut berpartisipasi dalam Digital ID Workshop B20 dengan tema “Scaling Trust in the Digital World”. Seminar ini bertujuan agar para pelaku dan pemimpin bisnis di dunia dapat menghadapi isu-isu global yang penting dan berpengaruh secara signifikan.

Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) & CTO MNC Group Yudi Hamka pun menjadi salah satu pembicara dalam seminar dengan topik “The Role of Digital Trust in Increasing Financial Inclusion for SMEs”. Hadir juga Direktur Eksekutif Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono Gani, CEO Mitra Bukalapak Howard Nugraha Gani, Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Robertus Billitea, dan Wakil Sekretaris Jenderal IV Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Sati B. Rasuanto.

Yudi Hamka menyampaikan, MNC Kapital mengembangkan berbagai layanan keuangan digital melalui ekosistem MNC Group, antara lain MotionBanking, MotionPay, MotionTrade, MotionCredit, dan sebagainya.

“Melalui digital identity ini, kami dapat menjangkau masyarakat di area-area yang belum terjangkau oleh perbankan (unbankable) sebanyak 51% di seluruh Indonesia. Dengan dukungan MNC Group sebagai salah satu grup media terbesar di Indonesia, kami tidak hanya mempromosikan produk-produk digital kami, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai literasi keuangan,” ujar Yudi, Senin (31/10/2022).

Yudi menambahkan, selama Covid-19, sebanyak 50% audiens di Indonesia menonton jaringan televisi MNC Group, sehingga hal ini menjadi sarana yang ampuh dalam menjangkau 51% masyarakat unbankable.

“Dengan digital identity, kami tidak hanya dapat melakukan diversifikasi, tetapi juga percepatan sehingga lebih efisien. Selain itu, digital identity, dapat mendukung adopsi digital dengan 4 cara, yaitu cheaper (lebih murah), faster (lebih cepat), better (lebih baik), dan safer (lebih aman),” tutup Yudi. PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP atau MNC Kapital) merupakan anak perusahaan PT MNC Investama Tbk (BHIT atau MNC Group). MNC Kapital menyediakan layanan keuangan terlengkap, mulai dari perbankan, pembiayaan, sekuritas dan broker, asuransi, manajemen aset, teknologi keuangan, dan payment gateway.