JAKARTA - Harga BBM pada 1 November 2022 akan diulas dalam artikel ini. Harga BBM pada awal bulan biasanya mengalami penyesuaian, ada yang turun maupun naik.

Penyesuaian harga BBM, khususnya BBM non subsidi setiap bulan biasa terjadi karena melihat pergerakan harga minyak dunia serta kurs nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Terakhir kali, harga BBM non subsidi yang dijual Pertamina hingga Shell mengalami penyesuaian pada 1 Oktober 2022.

Harga pertamax dan pertamax turbo turun. Harga pertamax turun menjadi Rp13.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter. Harga pertamax turbo juga turun dari Rp15.900 menjadi Rp14.950 per liter. Namun, harga BBM pertamina dex dan dexlite naik.

Sementara, harga pertalite tetap Rp10.000 dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Lalu apakah besok harga BBM akan mengalami penyesuaian?

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, saat ini pihaknya masih memantau pergerakan yang menjadi hitung-hitungan penyesuaian harga BBM seperti harga minyak dunia serta kurs Rupiah.

"Masih kami monitor," kata Irto saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Senin (31/10/2022).

Saat ditanya apakah ada peluang penyesuaian harga BBM pada esok hari, Irto enggan berkomentar lebih lanjut.

"Kita tunggu ya," singkatnya.

Berikut ini daftar lengkap harga BBM yang berlaku sejak 1 Oktober hingga sekarang: - SPBU Pertamina Pertalite (RON 90) Rp10.000/liter Pertamax (RON 92) Rp13.900-Rp14.500/liter Pertamax Turbo (RON 98) Rp14.950/liter Bio Solar Rp6.800/liter DexLite (CN 51) Rp17.800-Rp18.400/liter Pertamina Dex (CN 53) Rp18.100-Rp18.700/liter - SPBU Shell Shell Super (RON 92) Rp14.150/liter Shell V-Power (RON 95) Rp14.840/liter Shell V-Power Nitro+(RON 98) Rp15.230/liter Shell V-Power Diesel (CN 51) Rp18.450/liter Shell Diesel Extra (CN 53) Rp18.140-Rp18.540/liter - SPBU BP-AKR BP 90 Rp 14.050/liter BP 92 Rp 14.150/liter BP 95 Rp 14.840/liter BP Diesel Rp 17.990/liter - SPBU Vivo Revvo 89 Rp11.600/liter Revvo 90 Rp12.600/liter Revvo 92 Rp14.140/liter Revvo 95 Rp14.830/liter.