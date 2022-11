JAKARTA – Dear Army, Elon Musk ingin beli BTS. CEO Tesla Elon Musk tertarik untuk membeli boygrup asal Korea Selatan, BTS.

BTS adalah salah satu boygrup terkenal asal Korea Selatan dan memiliki fanbase sangat besar bernama Army.

Ketertarikan Elon Musk membeli BTS ini muncul usai dia berhasil membeli Twitter dengan harga USD44 miliar atau setara dengan Rp682,5 triliun.

Usai menjadi pemilik resmi Twitter, kini Elon Musk rupanya ingin juga mencoba peruntungannya di dunia entertainment.

Dikutip dari video yang beredar di media sosial TikTok @become.some, Elon Musk secara terang-terangan mengaku sangat ingin membeli BTS.

"I want to buy BTS, they are very popular now," ujarnya dalam video.

Kemudian, dia juga menyapa penggemar BTS yang disebut Army dalam video itu. "Dont you mind, Army?" katanya. Usai video itu beredar, para penggemar BTS langsung memberikan reaksi atas keinginan Elon Musk ini. "They are not for sale," kata akun @adiemon.