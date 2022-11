JAKARTA - PT Waskita Toll Road (WTR) melalui anak usahanya, PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) segera mengoperasikan Seksi 2A dan 2A Ujung (Jakasampurna – Marga Jaya) Ruas Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Kedua seksi ini memiliki total panjang mencapai 4,88 kilometer (Km) dan akan beroperasi pada akhir 2022.

Direktur Utama KKDM Aris Mujiono menyampaikan, saat ini Seksi 2A dan 2A Ujung Ruas Tol Becakayu sedang dalam tahap akhir persiapan pengoperasian yakni Uji Laik Fungsi dan Uji Laik Operasi (ULF – ULO) sejak akhir September 2022.

“Saat ini kedua seksi tersebut sedang dalam tahap Uji Laik Fungsi dan Uji Laik Operasi sejak akhir September 2022, dan ditargetkan akan dapat beroperasi dan bertarif pada akhir tahun 2022," ujar Aris, Kamis (3/11/2022).

Pihaknya juga sedang mempersiapkan pengoperasian Off Ramp Jatiwaringin yang sedang dalam tahap pelaksanaan perubahan rekayasa lalu lintas. Dengan adanya penambahan seksi 2A ini diharapkan ada kenaikan jumlah traffic yang signifikan.

Direktur Utama WTR, Rudi Purnomo menyebut pengoperasian Seksi 2A dan 2A Ujung Ruas Tol Becakayu merupakan realisasi dari penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun anggaran 2021, di mana dana tersebut digunakan untuk penyelesaian 7 ruas tol eksisting hingga titik tertentu.

“Penyerapan dana PMN yang kami terima digunakan untuk mempercepat penyelesaian progres konstruksi ruas-ruas tol eksisting, salah satunya adalah ruas tol Becakayu. Hal ini merupakan komitmen WTR untuk dapat membangun jalan tol yang terintegrasi dan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, khususnya di wilayah Jakarta Timur, Bekasi, dan sekitarnya,” kata Rudi.

Ruas Tol Becakayu memiliki total panjang mencapai 16,8 Km, di mana Seksi 1 A – C (Casablanca – Cipinang) telah beroperasi sejak 2017 lalu. Selain itu, pada September 2022, KKDM resmi mengoperasikan tiga akses baru ruas tol Becakayu yaitu On Ramp Prumpung, On Ramp Casablanca, dan Seksi 1A Koneksi Wiyoto – Wiyono.

Semenjak ketiga akses tersebut beroperasi sampai dengan 2 November 2022, dilaporkan volume Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Ruas Tol Becakayu meningkat hingga lebih dari 27.000 kendaraan. Sebelumnya volume LHR Ruas Tol Becakayu periode awal tahun hingga 30 September 2022 sebesar 19.000 kendaraan, sehingga terdapat peningkatan sebesar 46 persen dalam waktu singkat.

Jika telah beroperasi penuh, Ruas Tol Becakayu akan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Kampung Melayu menuju Bekasi, bahkan diyakini mengurai kemacetan jalan arteri wilayah Bekasi, terutama pada jalan Saluran Kalimalang yang sering mengalami penumpukan volume kendaraan