JAKARTA- Berapa gaji kuli bangunan di Jepang? Cek di sini. Kuli bangunan termasuk golongan pekerja lepas yang kerap dipandang sebelah di Indonesia.

Bagaimana tidak, pekerjaan yang berat dengan gaji yang tak sepadan menjadi pilihan bagi mereka dengan pendidikan rendah. Kuli bangunan di Indonesia pun tak mendapat fasilitas yang memadai.

Hal ini berbanding terbalik dengan kuli bangunan di negara lain, terutama di Jepang. Selayaknya, pekerja pada umumnya kuli bangunan meski hanya lulusan SMA/SMK di Negara Sakura ini mendapat beragam fasilitas lainnya seperti asuransi, hari libur yang pasti dan juga tunjangan lainnya.

Bahkan, banyak orang yang bertanya-tanya terkait gaji kuli bangunan di sana. Lantas, berapa gaji kuli bangunan di Jepang? Untuk mengetahui, simak penjelasan okezone berikut ini.

Mengutip dari channel YouTube Wakashio Indonesia, dalam video mengenai gaji kuli bangunan di Jepang, Doni Prasetyo menjabarkan secara rinci terkhusus gaji pekerja magang di setiap wilayah yang berbeda-beda. Hal itu tentunya disesuaikan dengan UMR yang berlaku.

Di negara Jepang sendiri sistem gaji dihitung per jam, di mana gaji kuli bangunan tahun 2021 berkisar antara 700 hingga 800 yen per jam. Sementara untuk wilayah dengan UMR tinggi seperti Tokyo sekitar 1000 yen per jam.

Di video yang berdurasi 8 jam 37 detik tersebut, juga dicontohkan terkait perhitungan gaji. Di mana mengambil contoh gaji terendah, yakni 800 yen per jam dikalikan dengan 8 jam kerja dengan durasi kerja 5 hari dalam satu minggu.

Dalam satu bulan dengan 22 hari kerja, maka pekerja kuli bangunan maka akan mendapatkan gaji sekitar Rp18.304.000. Dengan durasi kerja dan magang rata-rata kuli bangunan di Jepang berkisar Rp500 juta hingga RP600 juta.

Tentu hal itu belum termasuk dengan bonus lemburan yang juga dihitung setiap jamnya. Itulah pembahasan terkait gaji kuli bangunan di Jepang yang tak banyak orang tahu. Bagaimana tertarik untuk bekerja di Jepang?.

(RIN)