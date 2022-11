JAKARTA - Wall Street berakhir ke penutupan yang lebih tinggi pada perdagangan Selasa (8/11/2022) waktu setempat. Namun imbal hasil Treasury sedikit lebih rendah karena warga Amerika pergi ke jajak pendapat dan pelaku pasar menunggu waktu mereka menunggu untuk melihat apakah Capitol Hill siap untuk pergeseran kekuasaan.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 333,83 poin, atau 1,02%, menjadi 33.160,83, S&P 500 (.SPX) naik 21,31 poin, atau 0,56%, menjadi 3.828,11 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 51,68 poin, atau 0,49%, menjadi 10.616,20.

Ketiga indeks saham utama AS mencatat sesi ketiga berturut-turut di zona hijau setelah goyah di sore hari, dan harga emas melonjak terhadap dolar yang melemah.

Sementara itu, bitcoin dan ethereum masing-masing jatuh 11,1% dan 16,3%, setelah pertukaran crypto Binance mengumumkan telah menandatangani perjanjian yang tidak mengikat untuk mengakuisisi pertukaran saingan FTX dalam menghadapi krisis likuiditas yang nyata.

"Emas adalah tempat aman untuk kekhawatiran Anda, tetapi jika ada kekhawatiran di pasar, itu mungkin singkat," kata Joseph Sroka, kepala investasi di NovaPoint di Atlanta. "Kekhawatiran terbesar seputar pemilihan adalah kita mungkin tidak tahu hasilnya hari ini," tambahnya.

Hasil pemilihan paruh waktu AS akan memutuskan apakah Demokrat kehilangan atau mempertahankan kendali kongres di tengah masa jabatan Presiden Joe Biden, meningkatkan kemungkinan kemacetan legislatif.

"Ada beberapa optimisme seputar potensi pemerintahan yang terpecah, dengan Demokrat mengendalikan Gedung Putih dan Republik berpotensi siap untuk mengambil kendali satu atau kedua kamar Kongres," tambah Sroka.

"Kebijakan fiskal yang lebih konservatif yang dapat diberlakukan oleh Kongres yang dikendalikan Partai Republik akan mengurangi tekanan inflasi pada ekonomi dan itu akan membuat pekerjaan Fed lebih mudah," katanya, menambahkan bahwa periode kemacetan di Washington secara historis positif bagi pasar ekuitas. .

Inflasi tetap menjadi perhatian utama di antara pemilih dan Federal Reserve, dan pelaku pasar - dengan musim pelaporan kuartal ketiga sekarang sebagian besar dalam pembukuan - juga menunggu data harga konsumen penting pada hari Kamis.

Saham Eropa ditutup pada level tertinggi dalam delapan minggu karena investor bertaruh pada hasil pemilu AS yang ramah pasar.

Indeks STOXX 600 pan-Eropa (.STOXX) naik 0,78% dan indeks saham MSCI di seluruh dunia (.MIWD00000PUS) naik 0,79%.

Imbal hasil Treasury bergerak lebih rendah, terikat pada kisaran menjelang hasil pemilihan paruh waktu dan data inflasi yang akan datang.

Catatan benchmark 10-tahun terakhir naik 19/32 dalam harga untuk menghasilkan 4,136%, dari 4,214% pada akhir Senin. Obligasi 30-tahun terakhir naik 17/32 harga untuk menghasilkan 4,2771%, dari 4,313% pada akhir Senin.

Dolar melemah terhadap sekeranjang mata uang dunia karena prospek kenaikan Partai Republik mendorong sentimen investor dan membebani safe-haven greenback. Indeks dolar turun 0,43%, dengan euro naik 0,52% menjadi USD1,0071.

Yen Jepang menguat 0,73% versus greenback di 145,59 per dolar, sementara Sterling terakhir diperdagangkan di USD1,1543, naik 0,28% hari ini.

Harga minyak mentah turun di tengah memburuknya wabah COVID-19 di China, meningkatkan kekhawatiran atas melemahnya permintaan dan kemungkinan resesi.

Minyak mentah AS turun 3,14% menjadi menetap di USD88,91 per barel, sementara Brent menetap di USD95,36 per barel, turun 2,6% pada hari itu.

Emas melonjak melewati level kunci USD1.700 per ons, menyentuh harga tertinggi dalam sebulan karena logam safe-haven bergerak berlawanan dengan dolar. Spot gold naik 2,3% menjadi USD1.712,68 per ounce.

Tembaga naik 2,3% menjadi USD8.093 per ton karena kekhawatiran pasokan, menghilangkan kegelisahan permintaan atas meningkatnya kasus COVID di China.