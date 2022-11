JAKARTA -Ā MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal melalui program rutin, IG Live Research Corner. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.Ā

Seiring dengan perkembangan teknologi, telekomunikasi bukan hanya sebatas untuk mengirim pesan SMS ataupun berkomunikasi via telepon saja, melainkan juga memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi meningkat sebesar 6,88% YoY pada kuartal III tahun 2022. Sektor ini bertumbuh pesat sejalan dengan peningkatan aktivitas digital.Ā

Beberapa layanan penopang bisnis tekelomunikasi di Indonesia adalah konektivitas berupa peningkatan penggunaan mobile data, fixed broadband, fixed mobile convergence (FMC), layanan Information and communication technologies (ICT), serta layanan digital dan optic fiber.

Bagaimana tren perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia? Apa saja risiko yang perlu dihadapi oleh pebisnis di sektor telekomunikasi, dan bagaimana dengan prospek sektor telekomunikasi pada tahun mendatang?

Jangan lewatkan ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner ā€œMencari Sinyal Cuan Sektor Telekomunikasiā€ pada Kamis (10/11/2022) pukul 16.00 WIB bersama narasumber Research Analyst MNC Sekuritas Andrew Susilo.

