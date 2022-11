JAKARTA - Mister Aladin memasuki usia baru yang ke-7 tahun. Perayaan hari jadi Mister Aladin digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower.

Acara ini pun dihadiri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairwomen MNC Group Liliana Tanoesoedibjo dan Deputy CEO MNC E-commerce Valencia Tanoesoedibjo.

Chairman MNC Group Hary Tanoe menitipkan pesan dan kunci keberhasilan sebuah bisnis usaha. Menurutnya, Mister Aladin perlu memanfaatkan ekosistem bisnis MNC group yang lain agar bisa mengakselerasi perubahan.

"Setiap jabatan ada hak yang melekat, tetapi juga ada tanggung jawab yang mereka bawa, if you need me to drive anything, kasih tahu saya, ini menyangkut ekosistem group, jangan sampai macet di tengah jalan," ujar Hary Tanoe dalam arahannya, Kamis (10/11/2022).

Usai pengarahan, acara dilanjutkan dengan seremonial pemotongan tumpeng sebagai bertambahnya usia Mister Aladin. Potongan tumpeng pertama, HT secara khusus memberikan kepada Chairwomen MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo.

Sedangkan potongan yang kedua diberikan kepada CEO MNC E-commerce, Valencia Tanoesoedibjo. Acara dilanjutkan foto bersama para karyawan Mister Aladin yang hadir.

Mereka merapatkan barisan, bukan sekedar hanya berswafoto bersama pimpinan group, namun menjadi simbol untuk lebih kompak dalam mengembangkan Mister Aladin ke depannya. "Saya seyakin-yakinnya bahwa Mister Aladin, baik e-commerce nya melalui Aladin Mall, Aladin Travel, bisa lebih baik, selamat ulang tahun yang ke-7, kita harus tetap semangat," pungkasnya.