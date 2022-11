BALI - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Dia pun kemudian menjelaskan sejumlah alasan yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang baik.

"Indonesia selalu memformulasikan kebijakannya berdasarkan asesmen, bagaimana kondisi global akan mempengaruhi kami, tapi juga mengidentifikasi sumber pertumbuhan kami," ujar Sri dalam Bloomberg CEO Forum - G20 Side Event di Bali, Jumat (11/11/2022).

Maka dari itu, pemerintah Indonesia selalu mengkombinasikan instrumen kebijakannya, baik itu secara fiskal, moneter, atau struktural.

Pihaknya juga terus melakukan banyak reformasi struktural, yang kemudian menyediakan iklim investasi yang baik bagi Indonesia.

"Kami sedang berdiskusi dengan DPR tentang reformasi sektor finansial, yang kami rasa akan menjadi blok yang sangat membangun dari reformasi kami," jelasnya.

Dia mengatakan sudah banyak PR yang diselesaikan, misal kebijakan fiskal dan moneter yang baik, kerangka fiskal dan moneter yang sehat, dan juga stabilitas level makro dan politik, dan kebijakan yang kredibel.

"So, where else in the world you are going to find a good place to invest? It's Indonesia," pungkasnya.