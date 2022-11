JAKARTA - Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan pemerintah soal energi baru dan terbarukan Indonesia tidak akan merugikan sampai ke anak cucu.

Atas alasan itu, dia selalu mengingatkan kepada jajarannya agar seluruh kebijakan yang sedang disusun untuk selalu diperhitungkan dengan cermat.

Sebab, menurutnya Indonesia adalah negara yang kuat.

"Saya dengan tim saya, saya pastikan, saya dan anak cucu, saya tidak mau anak cucu saya jadi korban dari policy yang saya buat, I promise," kata Luhut dalam konferensi pers di sela-sela Net Zero Decarbonization di Nusa Dua Bali Convention Center, Jumat (11/11/2022).

 BACA JUGA:Beri Pesan ke Investor EBT, Luhut: Tidak Boleh Ganggu Ekonomi Kami

Luhut yakin, Indonesia bisa menjadi satu negara yang dapat melaksanakan dekarbonisasi, sebab sudah banyak inovasi yang dilakukan anak-anak muda tanah air melalui inovasi-inovasi yang dibuat.

"Saya yakin anak-anak muda punya inovasi luar biasa, kita ini bukan negara ecek-ecek, we are the great country. Orang mau ngatur 'e.. e.. jangan," katanya.

Luhut sendiri mengakui Indonesia sudah berhasil menekan deforestation, salah satunya mengurangi kebakaran hutan. Dia menyebut, kebakaran hutan terakhir yang dirasakan Indonesia terjadi pada 2015 lalu.

"Kita terakhir forest fire 2015, saya ketuanya, sampai hari ini tdk ada lagi. Banyak sekali langkah yang kita lakukan untuk kurangi itu," pungkasnya.