JAKARTA - Buku biografi berjudul (Bukan) Kisah Sukses Erick Thohir resmi diluncurkan. Banyak tokoh penting hadir dalam peluncuran buku tersebut, di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, sejumlah anggota Komisi VI DPR, pengamat ekonomi hingga peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii.

Zulkifli Hasan mengaku sudah lama dekat dengan keluarga besar Menteri BUMN Erick Thohir. Zulhas menyebut kedekatan dirinya dan keluarga Erick sudah seperti keluarga.

"Saya kenal lama Pak Erick dan keluarganya, kami sudah seperti keluarga karena berasal dari daerah yang sama," ujar Zulhas saat menghadiri peluncuran buku tersebut, dikutip Jumat (11/11/2022).

Dia menilai, Erick merupakan sosok yang sangat nasionalis dan cinta akan kemajuan bangsa. Zulhas mengatakan Erick selalu berhasil menjalankan amanah yang diemban baik saat menjadi pengusaha hingga Menteri BUMN.

Sementara itu, Greysia Polii mengatakan Erick merupakan seorang mentor dan pelatihan kehidupan bagi dirinya. Bahkan, Erick adalah orang terdepan saat dirinya mengalami peristiwa tak mengenakan saat Olimpiade London 2012.

Di mana saat itu, Erick menjadi Ketua Chef de Mission (CDM) Olimpiade Indonesia. Kisah ini juga tertuang dalam buku tersebut.

"Pak Erick sering memberikan kami motivasi dan melindungi kami. Saya merasa dilindungi sebagai seorang atlet. Pak Erick selalu bilang pada 2012 jangan berhenti dulu. Beliau sudah seperti mentor dan pelatih," ucap Greysia.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Drajad Wibowo mengatakan buku ini menjadi inspirasi dalam membangun kepemimpinan. Erick, ucap Drajad, mampu membangun brandingnya dengan kinerja yang nyata, bukan pencitraan.

"Memang Pak Erick ini tipe businessman dan pemimpin sama, man of action, ketika ditugaskan ukurannya jalan apa tidak. Enggak perlu dipoles-poles," kata Drajad.

Drajad mengatakan Erick juga merupakan tipe pemimpin yang berani ambil tantangan dan risiko. Hal ini terbukti saat Erick mengerahkan BUMN untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi covid-19 lewat pendirian Wisma Atlet sebagai rumah sakit untuk pasien covid-19.

"Pak Erick tipe pemimpin yang tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Contoh konkret kita belum pernah alami krisis lebih dalam dari pandemi karena tidak hanya menyerang ekonomi tapi kehidupan. Dia bikin Wisma Atlet, kalau tidak cepat saya yakin tingkat kematian banyak sekali. Ini contoh tindakan tepat atasi pandemi. Semoga jadi amal ibadah bagi semua yang terlibat," tutur Drajad.

Drajad juga menuju kerja keras Erick bersama Menlu Retno Marsudi yang bergerilya mencari vaksin. Drajad menyebut hal ini berdampak besar bagi penyelamatan nyawa masyarakat Indonesia dan pemulihan ekonomi nasional. "Dengan vaksin banyak nyawa terselamatkan dan ekonomi pulih," katanya. Sang penulis buku, Abdullah Sammy, mengaku amat tertantang menceritakan sisi lain kehidupan Erick yang belum banyak diketahui publik. Sammy menyampaikan perjalanan hidup Erick, sejak muda hingga saat ini menyimpan begitu banyak inspirasi yang bagi generasi muda. "Buku ini akan memberikan gambaran sosok Erick yang pekerja keras, penuh inovasi, terus bertransformasi, dan tak pernah puas sehingga karirnya progresif. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang berkenan mengisi kata pengantar yang begitu indah yang menggambarkan seorang Erick di mata Pak Jokowi," ujar Sammy