JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Indonesia berhasil melalui pandemi dengan melakukan pemulihan tanpa ada krisis ekonomi.

Meskipun saat ini masih mewaspadai adanya pandemi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2022 yang tumbuh 5,7%. Hal ini pun menjadi bukti bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah menuju ke arah yang lebih baik.

“Saya pikir sangat, kami cukup sukses untuk melakukannya. Jadi meskipun kita masih mewaspadai (Covid-19), namun transformasi ekonomi dari berbasis masyarakat ke berbasis Industri dan peningkatan efisiensi melalui digitalisasi (cukup) efisien,” jelas Luhut dalam Pembukaan Puncak Acara G20, Indonesia Net Zero Summit 2022 : Decarbonization at All Cost, di Bali, Jumat (11/11/2022).

Selain memperkuat kestabilan ekonomi dalam negeri, saat ini pemerintah Indonesia tengah fokus mendorong vaksin booster. Program ini menjadi prioritas utama demi mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi.

“Ekonomi Indonesia memiliki kinerja yang solid di antara negara-negara sebaya. Pertumbuhan ekonomi kami masih terjaga pertumbuhannya di atas 5% dan kuartal terakhir kita tumbuh 5,7%. Stabilitas makroekonomi, juga terjaga dengan baik di tengah gejolak global,” jelas dia. Selfie Miftahul Jannah