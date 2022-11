JAKARTA - Harga emas berjangka kembali menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Harga emas berjangka memperpanjang keuntungan sesi sebelumnya dan mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam 30 bulan karena dolar AS terus melemah.

Dilansir dari Antara, Sabtu (12/11/2022), kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange, terangkat USD15,70 atau 0,9% menjadi USD1.769,40 dolar AS per ounce.

BACA JUGA:Harga Emas Dunia Meroket Usai Inflasi AS Lebih Rendah

Harga emas bertahan di level penutupan tertinggi sejak Agustus dan melonjak 92,80 dolar AS atau 5,5% untuk minggu ini, kenaikan mingguan terbesar sejak lompatan 6,5% selama seminggu hingga 3 April 2020.

Harga emas telah meroket sejak Kamis karena inflasi AS mencatat pembacaan tahunan paling lambat dalam sembilan bulan, meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve akan mundur dari kenaikan suku bunga agresif yang telah dilakukan sejak Maret, mengirim dolar jatuh.

Dolar AS turun tajam karena tanda-tanda perbaikan inflasi AS mendorong selera investor terhadap aset-aset berisiko. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, jatuh 1,76% menjadi 106,2950, ​​menyusul penurunan 2,12% di sesi sebelumnya.

Indeks dolar jatuh ke level terendah lebih dari dua bulan pada Jumat ((11/11/2022), dan merosot 4,1% untuk minggu ini, terbesar sejak penurunan mingguan 4,8% pada Maret 2020.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Analis di platform perdagangan daring OANDA, Craig Erlam, memperkirakan emas akan mencapai USD1.800 setidaknya setelah melewati resistensi di antara USD1.770 dan USD1.780. "Bullish emas telah menunggu minggu ini untuk waktu yang lama: seminggu (atau lebih) di mana Fed mengisyaratkan potensi perlambatan kenaikan suku bunga dan data IHK menunjukkan penurunan yang signifikan dan berbasis luas," kata Erlam. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 3,5 sen atau 0,16% menjadi USD21,667 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari turun USD16,9 atau 1,6% menjadi USD1.038,10 per ounce.