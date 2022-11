JAKARTA – Cara cairkan OVO point ke rekening ternyata cukup mudah dilakukan. Adanya aplikasi keuangan digital kini memberikan kemudahan bertransaksi dengan berbagai layanan fitur yang telah disediakan.

OVO Points adalah loyalty reward yang ditujukan bagi Pengguna OVO, yang memiliki nilai 1 poin sama dengan 1 Rupiah, yang ketentuan pemberian, perhitungan, dan penggunaannya berbeda dengan OVO Cash.

Akan tetapi, OVO Points tidak bisa digunakan untuk transfer ke sesama OVO dan bank, serta tidak bisa digunakan untuk membayar tagihan Tokopedia.

Namun, kalian tidak perlu khawatir karena hal ini bisa diatasi dengan cara transfer OVO point ke rekening bank. Lantas bagaimana caranya? Simak penjelasannya di bawah ini.

Walaupun prosesnya cukup panjang, mentransfer OVO Point ke rekening bank cukup menguntungkan, lho.

Hal pertama yang kalian lakukan ialah mengunduh dan melakukan registrasi pada aplikasi ELRELOAD yang ada di Playstore. Ikuti langkah-langkahnya di bawah ini:

1. Download aplikasi elreload di Google Playstore, karena hanya tersedia di smartphone android saja.

2. Setelah berhasil download, silahkan lakukan registrasi akun terlebih dahulu.

3. Kemudian login lewat email atau akun Facebook kalian, silahkan kalian pilih saja sesuai dengan keinginan.

4. Selanjutnya lakukan verifikasi nomor HP kalian untuk memudahkan dalam bertransaksi.

5. Jika sudah berhasil daftar menggunakan nomor, maka kalian harus isi data diri sesuai dengan formulir yang tersedia dan klik Proses Registrasi.

6. Proses regsitrasi akun sudah berhasil.

Setelah proses registrasi selesai, anda masih belum bisa langsung melakukan transfer OVO Point ke rekening bank. Namun, harus mengubah OVO Point menjadi OVO Cash melalui aplikasi tadi.

Cara Mengubah OVO Point Menjadi OVO Cash

1. Pertama lakukan top up saldo Elreload terlebih dahulu, cukup klik saja pada bagian atas sebelah kiri.

2. Kemudian pilih top up dan masukan nominal top up yang kalian inginkan, untuk minimal top up sebesar Rp50.000.

3. Pilih metode pembayaran, disini kalian cukup pilih saja metode pembayaran menggunakan OVO dan lanjutkan isi nomor HP terdaftar di aplikasi OVO lalu.

4. Secara otomatis akan diarahkan ke aplikasi OVO, silahkan masukan PIN OVO Kalian.

5. Pada menu utama langsung saja lakukan konfirmasi pembayaran, pada tahapan ini kalian hanya diberikan waktu selama 30 detik saja. Langsung saja pilih OVO Pints dan klik Bayar.

6. Selanjutnya buka aplikasi Ereload kembali, kemudian pilih menu E-Wallet.

7. Lalu dilanjutkan pilih Saldo OVO Cash dan pilih nominal kemudian masukan nomor HP kalian yang terdaftar di OVO.

8. Kemudian lakukan konfirmasi dengan cara memasukan PIN kalian dan klik Yes.

9. Proses telah berhasil, silahkan kalian cek pada menu Inbok apakah transaksi sudah berhasil atau belum.

Dan apabila saldo sudah masuk ke saldo OVO Cash, maka langkah berikutnya cukup lakukan transfer saldo OVO Cash ke rekening bank.

1. Buka aplikasi OVO kalian dengan cara memasukan nomor PIN.

2. Pilih menu transfer yang terletak pada bagian atas tengah.

3. Pilih Transfer ke rekening Bank, lalu pilih nama bank, masukan nomor rekening dan nominalnya, jika sudah klik Lanjut.

4. Nantinya akan muncul konfirmasi, silahkan cek kembali dan jika sudah benar maka klik Transfer.

5. Langkah terakhir cukup masukan PIN OVO, proses telah berhasil.

Itulah informasi mengenai cara transfer OVO Point ke rekening bank. Semoga membantu, ya.