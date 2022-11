JAKARTA – Tips persiapkan keuangan sebelum menikah untuk pasangan muda. Great Eastern Life Indonesia dan Bank OCBC NISP mengadakan Kelas Literasi Keuangan untuk para pasangan muda yang mempersiapkan keuangan menuju kehidupan pernikahan.

Pada Financial Fitness Classes kali ini, tema yang diangkat adalah "Siap Nikah dengan Modal Investasi: Reach for Great New Chapter of Life”. Kelas tersebut diadakan pada Sabtu, 12 November 2022, pukul 16.00—17.30 WIB, di The Cove, PIK, Jakarta (Main Stage Cuan Town Festival) dengan 4 orang narasumber yakni Merry Riana, Ario Pratomo selaku Nyala Coach, kemudian Head of Centre for Excellence Great Eastern Life Indonesia Peter Hermawan, dan Bancassurance Advisory Bank OCBC Senny Chendra.

BACA JUGA:Tips Cerdas Mengelola Keuangan Keluarga ala MNC Life dan Ibu Canggih Finansial

Pada acara ini, Head of Centre for Excellence Great Eastern Life Indonesia Peter Hermawan menegaskan pentingnya literasi keuangan untuk para anak muda yang sedang mempersiapkan pernikahan.

"Jangan sampai ditanya asuransi calonnya malah tidak tahu apa itu asuransi, atau underestimate terhadap asuransi," jelasnya saat financial fit class di Pantai Indah Kapuk, Sabtu (12/11/2022).

Sementara itu, Merry Riana menyatakan bahwa yang paling penting sebelum menikah adalah meyakini perihal calon suami atau istri adalah partner yang paling cocok untuk lanjut ke jenjang pernikahan.

Selaras, Ario Pratomo turut menegaskan bahwa ketika memutuskan untuk menikah, hal yang harus dipikirkan bukan perihal hari pernikahan saja, namun kehidupan setelah menikah harus dipersiapkan dengan matang.

"Jadi keyakinan untuk menikah itu sangat penting, karena bagaimanapun pernikahan akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan," jelasnya.

Salah satu tips untuk mempersiapkan keuangan untuk menikah menurut Senny Chendra adalah dengan mendownload aplikasi one mobil OCBC NISP. Karena melalui aplikasi ini mengurus perihal persiapan pernikahan bukan lah hal yang rumit lagi.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Terakhir, Peter Hermawan memberikan informasi pilihan produk proteksi untuk perlindungan kesehatan dan keuangan sebelum dan setelah menikah. GREAT Optimal Link dengan asuransi tambahan GREAT Health Cover menjadi salah satu rekomendasi solusi perlindungan yang lengkap untuk para pasangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. “Tentunya kita tidak mau kalau dana yang telah dikumpulkan untuk mewujudkan pernikahan impian, malah terpakai untuk biaya pengobatan karena terjadinya risiko kesehatan yang tidak terduga", ujar Peter Hermawan. Selain itu, produk proteksi lainnya yang menjadi rekomendasi adalah GREAT Prestige Protector—produk asuransi jiwa yang baru saja diluncurkan juga menjadi rekomendasi solusi perlindungan untuk para pasangan yang sedang merencanakan kehidupan pernikahan. Hanya dengan satu kali pembayaran Premi, produk tersebut memberikan jaminan perlindungan diri dan jaminan imbal hasil yang tetap selama 10 tahun. Dengan adanya jaminan-jaminan tersebut, risiko berupa permasalahan ekonomi yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan dapat ditangani sejak dini. Dengan memiliki kesiapan finansial yang baik, tentunya masyarakat Indonesia dapat mewujudkan pernikahan impian tanpa terkendala biaya, menjalankan hidup berumah tangga dengan tenang, lalu bebas melangkah meraih berbagai aspirasi, dan jadi hebat, Reach for Great.