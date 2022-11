BALI - Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie berbincang dengan CEO Tesla Elon Musk di B20 Summit Day 2 secara virtual, hari ini.

Dalam dialognya, Anindya mempertanyakan mengapa Elon tidak datang ke Bali.

"Elon, saya tahu Anda ini pekerja keras. Tetapi, dengan banyaknya 'headlines' yang Anda buat akhir-akhir ini, kalau saya jadi Anda, saya akan langsung lompat ke pesawat dan terbang ke Bali dan bersembunyi sedikit sambil rileks, kenapa Anda tidak melakukannya?," tanya Anindya, Senin (14/11/2022).

Merespon hal tersebut, Elon menjawab bahwa dirinya berhalangan hadir karena banyaknya tambahan pekerjaan.

"Hal itu terdengar fantastis, tapi pekerjaan saya akhir-akhir ini bertambah banyak, oh man, I have too much on my plate, that's for sure," ucap Elon sambil tertawa.