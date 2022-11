JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menghadiri forum B20 di Bali.

Hary menyebutkan acara berlangsung sukses dan sangat bermanfaat.

Hary juga berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di penutupan acara.

“Di penutupan acara B20 sempat diskusi dengan Pak Jokowi,” ujar Hary, Senin (14/11/2022).

“Selamat Pak Jokowi, B20 sangat sukses dan G20 juga pasti sukses,” tambahnya.

Hary berada di Bali untuk menghadiri B20 dan G20, mengungkapkan, tema yang diusung yakni Recover Together, Recover Stronger mencerminkan semangat dunia untuk bangkit dan pulih secara keseluruhan.

“It also reflects our associates service delivery, embodies our warm Balinese hospitality and impeccable service standards,” ujar Hary.

“G20, We are ready!,” kata Hary.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Hary menyebutkan, pelaksanaan G20 merupakan momentum yang pas mengangkat Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. “Penanganan pandemi yang sistematis, pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi, inflasi yang terkendali dan khususnya Bali, tempat wisata internasional yang indah dengan budaya lokal yang kuat dan ramah,” kata Hary.