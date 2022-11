JAKARTA – Indeks dolar AS rebound alias kembali menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Dolar menguat setelah turun tajam pada perdagangan minggu kemarin.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, terangkat 0,34% menjadi 106,6590, demikian dilansir dari Antara, Selasa (15/11/2022).

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0354 dari USD1,0366 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,1779 dari USD1,1854 pada sesi sebelumnya.

Dolar AS dibeli 139,88 yen Jepang, lebih tinggi dari 138,53 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9415 franc Swiss dari 0,9412 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3286 dolar Kanada dari 1,3248 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,4512 krona Swedia dari 10,3512 krona Swedia.

Pekan lalu, dolar AS mengalami kemunduran besar dengan indeks dolar jatuh lebih dari 4,0%, karena laporan inflasi AS yang lebih lemah dari perkiraan meningkatkan harapan kenaikan suku bunga yang kurang agresif dari Federal Reserve (Fed).