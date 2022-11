JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan pameran side event dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bertajuk Pride of Indonesia menjadi pembuktikan keunggulan dan kebanggaan produk karya anak bangsa.

Pameran digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) selama pelaksanaan KTT G20.

“Diharapkan Pride of Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya Para undangan yang hadir pada puncak acara Presidensi G20 Indonesia di Bali. Pride of Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” kata Mendag saat meninjau pameran digital Pride of Indonesia di BNDCC, Badung, Bali pada hari ini, Senin, (14/11/2022).

BACA JUGA:Hary Tanoe Diskusi Bareng PM Italia di Sela KTT G20

Pride of Indonesia merupakan pameran digital yang menampilkan karya unggulan anak bangsa.

Pameran ini menjadi media dalam memperkenalkan dan mempromosikan potensi kekayaan kreativitas sumber daya manusia Indonesia, keunggulan produk, baik secara multimedia maupun secara fisik.

Pameran ini menampilkan empat area multimedia yang secara global menayangkan pencapaian dan inovasi Indonesia berkaitan dengan tiga isu agenda G20, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Tema arsitektur kesehatan global, Pride of Indonesia menampilkan beberapa sesi diantaranya alat pemeriksaan Covid-19 oleh Biofarma dan Indovac "1st covid vaccine produced in Indonesia”. Sementara transformasi digital menampilkan sesi perusahaan digital buatan Indonesia, transformasi layar digital interaktif, serta infrastruktur digital. Selanjutnya, tema transisi energi berkelanjutan menampilkan produk sistem panel surya, layar interaktif transisi energi berkelanjutan, dan perusahaan rintisan kendaraan listrik Indonesia. Di BNDCC, Mendag juga melihat langsung pameran teknologi Digital Transformation Expo (DTE). Pada pameran ini, dia meninjau empat pilar strategis transformasi digital Indonesia, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. “Transformasi digital harus kita ambil dan pelajari karena menyangkut perubahan di seluruh dunia. Digitalisasi mengubah gaya hidup masyarakat dalam berbelanja. Oleh karena itu, hal ini sangat penting bagi Kementerian Perdagangan. Untuk itu, usaha mikro, kecil, dan menengah jika ingin berkembang harus memasuki lokapasar digital. Saya mengapresiasi pameran ini dan menyambut positif,” tutupnya.