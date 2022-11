BALI - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan pertemuan dengan senator Malaysia Jaziri Alkaf Abdillah Suffian. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia telah membentuk Malaysia Indonesia Business Council (MIBC).

Pertemuan bertujuan untuk meningkatkan hubungan bisnis antara Indonesia dan Malaysia. Diharapkan kedua negara bisa meningkatkan berbagai sektor bisnis terutama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Ekonomi digital yang berkualitas dan berkelanjutan adalah yang no one left behind," kata dia dikutip Kamis (17/11/2022).

Dia menjelaskan, artinya kalau ekonomi digital itu konsepnya para pelaku yang bisa mendapat pemberdayaan akan langsung melesat dan yang tidak tersentuh akses pembiayaan akan menukik turun. Untuk itu, kata Sandi, sebisa mungkin harus dihindari.

Sebelumnya, Sandi juga berdialog dengan pelaku ekonomi kreatif dalam bincang santai dengan tema 'Pelaku ekonomi kreatif bangkit dalam pemulihan ekonomi' di sebuah restoran di Kuta. "Berkat Presidensi Indonesia dalam KTT G20 banyak pelaku ekonomi kreatif di Bali yang merasakan langsung dari pertemuan berkelas dunia ini dalah hal pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja, salah satunya adalah usaha restoran," tukasnya.