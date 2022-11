JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Rishi Sunak dan Kanselir Jerman, Olaf Scholz.

Dikutip dari akun resmi Instagram @smindrawati, Kamis (17/11/2022), Sri menceritakan bahwa momen pertemuan keduanya tersebut merupakan hal unik baginya.

Alasannya karena keduanya merupakan mantan menteri keuangan Inggris dan Jerman.

"Cerita unik dari foto ini. Sebelum menjadi Perdana Menteri, keduanya adalah mantan Menteri Keuangan di Inggris dan di Jerman yang saya kenal dan sering bertemu di pertemuan G20 sebelumnya," tulisnya dalam unggahan.

Sri pun mengucapkan selamat atas jabatan baru keduanya, dan berpesan agar dapat mengemban tugas dengan baik.

"Saya menyampaikan selamat kepada keduanya atas jabatan dan tanggung jawab dan tugas baru yang sungguh berat dan tidak mudah dalam memimpin UK dan German saat ini," katanya.

Apalagi, lanjut Sri, kalau kondisi saat ini tengah dihantui oleh situasi geopolitik, inflasi dan ancaman resesi.

"Kondisi tantangan ekonomi dan geopolitik sungguh sulit sangat kompleks di kedua negara. Perang di Ukraina, krisis pangan dan energi yang menyebabkan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir, memperlemah ekonomi dan menimbulkan tekanan sosial politik dalam negeri," ucapnya.

Sri mengakui kalau semua negara banyak membuat kebijakan yang sulit tapi harus dilakukan demi keamanan.

"Banyak kebijakan dan keputusan sangat sulit yang harus dilakukan untuk mengatasi dan mengembalikan kesehatan ekonomi dan keamanan serta stabilitas negara," lanjutnya.

Terakhir, Sri dengan tegas berharap kalau Rishi Sunak dan Olaf Scholz dapat memberikan kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik.

"I wish them both the best luck on their new extremely important and difficult responsibilities," tutupnya.