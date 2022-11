JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akhirnya menginjakkan kakinya di Bali untuk mengikuti KTT G20.

KTT G20 di Bali diselenggarakan pada 15-16 November 2022.

Adapun negara yang menjadi anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Berikut fakta Joe Biden yang dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu (20/11/2022).

1. Tiba Paling Akhir di Lokasi Pertemuan G20 karena Drone

Joe Biden menjadi tamu negara yang paling akhir tiba di lokasi pertemuan KTT G20 di Hotel Apurva, Nusa Dua, Bali.

Biden menginjakkan kaki di lokasi pertemuan sekitar pukul 10.00 Wita dan langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lama setelah turun dari mobil dinasnya Cadillac 'The Beast'.

Ternyata, salah satu penyebab dia datang paling akhir adalah keberadaan drone di sekitar lokasi tempatnya menginap. Namun sayang, hotel yang ditempati para delegasi dari AS ini tidak diketahui.

"Informasinya ada drone di sekitar hotelnya mas, jadi dia tidak berani keluar," kata salah seorang petugas kepada tim peliputan G20 MNC Portal Indonesia yang berjaga di dekat kawasan Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022).

2. Beri Salam Hormat ke Presiden Jokowi

Dikutip Antara, dalam video yang disiarkan itu, Biden terlihat mengangkat tangan kanan ke arah dahinya, seperti memberikan salam hormat kepada Presiden Joko Widodo sambil tersenyum tipis.

3. Puji Presiden Jokowi

Biden memberikan pujian kepada Presiden Jokowi saat membuka sesi III 'Partnership for Global Infrastructure and Investment' Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Biden mengatakan, Jokowi telah melakukan pekerjaan yang hebat di pertemuan G20.

"You've done a tremendous job by the way. Really. You've done a great job (Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa hebat, ngomong-ngomong. Beneran. Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat, red)," ucapnya.

Sontak, pujian Presiden AS itu disambut meriah tepuk tangan para undangan dan delegasi yang hadir.

4. Tak Ikut Gala Dinner

Biden tak ikut dalam makan malam bersama atau Gala Dinner G20 di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali.

Absennya Biden dalam jamuan makan malam yang dihadiri para pemimpin negara-negara G20 itu mengundang tanda tanya besar. Biden disebut hanya berdiam di kamarnya di hotel.

Dilansir dari Washington Times, seorang pejabat Gedung Putih pun memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran Biden di menit-menit terakhir jelang Gala Dinner.

Pejabat tersebut memastikan bahwa ketidakhadiran Biden bukan karena positif Covid-19.

Dia menerangkan, Biden telah menghabiskan seharian penuh dalam pertemuan-pertemuan G20 dan perlu rehat. Apalagi, kehadiran Biden di tengah jamuan makan malam tidak terlalu mendesak.

Sementara itu, Biden sempat menjalani tes Covid-19 pada Selasa pagi, setelah kontak dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang positif Covid-19. Hasil tes menyatakan Biden negatif Covid-19.

5. Tersandung saat Naik Tangga

Sejumlah kepala negara dan delegasi hari ini menghadiri rangkaian acara berupa penanaman bibit mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Saat ini, para peserta mulai berdatangan ke lokasi.

Namun, ada kejadian menarik saat kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden. Dia tersandung saat menaiki anak tangga terakhir di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu (16/11/2022).

Secara reflek, tangannya langsung menggandeng Presiden Jokowi untuk menjaga keseimbangan. Jokowi pun langsung menyambut dan menggandeng tangannya hingga memasuki pelataran Tahura.

6. Bawa Mobil Canggih

Biden membawa mobil kepresidenan yang dijuluki 'The Beast' dalam pertemuan KTT G20 di Bali.

The Beast digunakan sebagai perlindungan tambahan Biden selama berkegiatan di KTT G20.

The Beast merupakan kendaraan utama Presiden Amerika Serikat.

Mobil ini didesain dengan spesifikasi pesanan Secret Service.

Fitur mobil ini tak pernah diungkap karena alasan keselamatan. Namun ada beberapa hal umum yang dapat diketahui publik.

The Beast memiliki kemampuan penglihatan malam, dapat mengeluarkan asap dan minyak untuk mengacaukan pihak yang ingin mengejarnya.

Selain itu, ada terapan titanium, keramik, dan pelat antibom yang dipasang di bagian bawah, serta fitur seperti run-flat tyre, pasokan oksigen, telepon satelit, dan kode nuklir.

The Beast juga menyimpan suplai darah sesuai golongan darah presiden, lengkap dengan defibrilator dan perlengkapan darurat lainnya. Meski mobil ini sangat kedap dan tertutup rapat, terdapat speaker di kabin sehingga penumpang dapat mendengar apa yang terjadi di luar.