JAKARTA – Kinerja Lion Air Group kembali disorot setelah mendapat komplain dari penumpang yang ternyata bukan orang biasa.

Di mana musisi Ari Lasso sempat ditinggal terbang pesawat padahal sudah datang sesuai jadwal.

Kemudian kejadian kurang mengenakan lainnya diterima anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Dia mengatakan bahwa kopernya malah terbang ke Medan, padahal dirinya turun di Surabaya.

BACA JUGA:Penyebab Mesin Pesawat Lion Air Terbakar Masih Misterius

Berikut fakta Batik Air bikin viral yang dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu (20/11/2022).

1. Ari Lasso Ditinggal Pesawat

Viral video penyanyi Indonesia Ari Lasso yang beredar di media sosial (medsos) mengungkapkan kalau dirinya ditinggal pesawat Batik Air karena adanya perbedaan jadwal yang didapat.

Dikutip dari video yang ramai di Twitter @txtdaribrand pada Kamis (20/10/2022), Ari Lasso menjelaskan apa yang terjadi padannya.

"Halo temen-temen di Batik Air, di Lion Group. Saya ketinggalan eh ditinggal pesawat anda di Singapore saya beli bisnis pulang-pergi. Ini mestinya pesawat saya 17.35 ya di tiket. Tapi kemudian saya kemarin dapat WhatsApp di pagi hari yang menyatakan pesawat saya diubah ke 19.35," ujarnya dalam video.

Lalu dia juga menyebut ada perubahan gate yang membuat bingung.

"Gatenya juga diubah, di gate ini dibilang 'this is not your flight' saya pindah ke gate satunya 'your flight is already flight," katanya.

Baca Juga: Menuju Society 5.0, Ini Skill yang Harus Dimiliki Para Lulusan Universitas

2. Ari Lasso Minta Pihak Lion Group Buka Suara Ari Lasso pun meminta agar pihak Lion Group untuk membantunya mengatasi hal tersebut. "Jadi untuk temen-temen di Batik, saya juga sempet nyanyi dulu untuk temen-temen Batik dan Lion dulu di Jalan Gajah Mada, mohon perhatiannya karena saya hanya rakyat kecil biasa saja, tapi sekarang rugi besar harus beli tiga tiket saya harus beli hotel lagi, dan yang terpenting saya besok harus ke Surabaya untuk manggung," jelasnya. Ari Lasso juga menegaskan kalau dia tak pernah telat ketika naik pesawat, namun hal ini terjadi karena adanya perubahan jadwal tiket yang membingungkannya. 3. Penjelasan Batik Air ke Ari Lasso Video musisi Indonesia Ari Lasso baru-baru ini viral yang berisi keluhan terhadap pesawat Batik Air karena adanya perubahan jadwal penerbangan. Ari Lasso mengaku ditinggal pesawat setelah dapat konfirmasi perubahan jadwal pada penerbangannya dari Singapura. Atas kejadian tersebut, Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro meminta maaf atas adanya ketikdaknyamanan penerbangan yang menimpa Ari Lasso. Danang menjelaskan memang ada penyesuaian jadwal karena cuaca yang kurang baik. "Menanggapi keluhan dari salah satu penumpang atas nama Lasso, Ari Bernadus dan perkembangan berita, bahwa penerbangan ID-7150 mengalami penyesuaian jadwal keberangkatan menjadi pukul 19.35 (GMT+ 08) dari Singapura dikarenakan alasan operasional yaitu dampak dari cuaca kurang baik (bad weather) pada rotasi (pergerakan pesawat) rute sebelumnya," ujarnya kepada Okezone, Kamis (21/10/2022). Dia menyebut kalau pesawat Batik Air penerbangan ID-7150 akhirnya diberangkatkan menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dari Singapura pada 18.55 waktu setempat. 4. Koper Kaesang Nyasar ke Medan Kaesang turut membagikan pengalaman koper nyasar itu di akun Twitternya, sehingga viral di meedia sosial. Melalui cuitannya, ia mengekspresikan rasa senang yang merupakan sindiran lantaran mengetahui kopernya mendarat selamat di Bandara Kualanamu, Medan. Padahal, dirinya terbang dengan tujuan Surabaya. “Horeeee naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air,” tulis Kaesang. “Mungkin emang aku sama koperku udah gak sejalan,” imbuhnya. 5. Batik Air Lakukan Investigasi Batik Air memberikan klarifikasi atas pengalaman kurang mengenakan kepada putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep saat pergi ke Surabaya menggunakan maskapai Batik Air. Saat itu koper milik Kaesang nyasar ke Bandara Kualanamu, Medan. “Menanggapi keluhan tentang bagasi yang tidak diterima di bandar udara tujuan dari salah satu tamu atas nama Pangarep, Kaesang dan perkembangan berita, bahwa Batik Air menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul,” ujar Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro, Senin (14/11/2022). Dikatakan Danang, Batik Air telah mengirimkan langsung bagasi dimaksud sesuai alamat tamu dan sudah diterima pada Senin, 14 November 2022 pukul 02.30 WIB. “Batik Air saat ini masih melakukan proses investigasi di internal mengenai ketidaksesuaian memasukkan bagasi pada pesawat udara yang dioperasikan sesuai nomor penerbangan dan kota tujuan (missload),”ujarnya. “Hasil penyelidikan berupa rekomendasi atau referensi yang diperoleh akan dipergunakan (implementasikan) dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu,” pungkasnya.