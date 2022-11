JAKARTA – Gala dinner menjadi salah satu agenda yang dilakukan para delegasi KTT G20. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati membagikan momen makan malam tersebut pada laman Instagram pribadinya @smindrawati.

Menurut Sri, KTT G20 yang diselenggarakan di Bali ini sukses mempertemukan leaders dunia dan leaders Indonesia.

β€œThe Magic of Bali! The successful of G20 Summit - Bali Indonesia. Mempertemukan leaders dunia dan leaders Indonesia. Berkolaborasi, bekerjasama, bersinergi menjaga dan memulihkan ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia,” tulis Sri dalam keterangan foto, dikutip Okezone Minggu (20/11/2022).

Sebagaimana diketahui, KTT G20 dihadiri oleh 17 kepala negara. Mereka berkumpul dengan tujuan membahas strategi dalam menghadapi keterpurukan dunia yang meluas akibat pecahnya konflik Rusia-Ukraina yang mengancam perdamaian dunia, serta membawa dunia ke jurang resesi, krisis energi, dan pangan.

Sesuai dengan tema yang diangkat Indonesia sebagai Presidensi G20, Recover Together, Recover Stronger.

Terlihat juga dalam foto yang diunggah Sri, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) tengah memberi sambutan didepan para kepala negara didampingi istrinya, Iriana Jokowi. Agenda makan malam tersebut juga dihadiri oleh para tokoh politik Indonesia. Seperti mantan presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Mereka kompak menggunakan setelan kebaya dan batik khas Indonesia.