JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani membagikan momen jalan pagi di jalan Sudirman-Thamrin. Dalam video tersebut dirinya terlihat berjalan santai sembari tersenyum bercanda tawa menikmati suasana pagi Jakarta.

"Selamat Pagi, ada di jalan Sudirman-Thamrin car free day. Banyak masyarakat jalan kaki, lari pagi, sepeda pagi. Luar biasa it's good to be back di Jakarta kembali. Salam sehat, jaga kesehatan." ucap Sri Mulyani dikutip Instagram resminya, Minggu (20/11/2022).

BACA JUGA:Menperin Sebut Kesuksesan KTT G20 Perkuat Pertumbuhan Manufaktur

Sebelumnya, Sri Mulyani diketahui menemani Presiden Jokowi di acara KTT G20 yang diselenggarakan di Bali.

"Minggu pagi, tadinya mager (malas gerak) karena rasanya badan masih capek..". tulis @smindrawati pada keterangan video yang dibagikannya.

BACA JUGA:UMKM Untung Besar dari KTT G20 Bali

Selain itu, dia juga membagikan beberapa pesan untuk masyarakat melalui keterangan videonya.

Baca Juga: Menuju Society 5.0, Ini Skill yang Harus Dimiliki Para Lulusan Universitas

Berikut isi pesannya: "Good energy.. positive vibes..!" "Good to be back in Jakarta." "Ayo jangan Mager….!" "Apa olah ragamu hari ini?"