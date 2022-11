JAKARTA – Cara mudah jadi agen resmi TIKI, persyaratannya serta keuntungannya. Kemitraan ini bisa didaftarkan melalui web Tiki.

TIKI merupakan perusahaan jasa pengiriman terkemuka di Indonesia yang berdiri pertama kali di Jakarta pada tahun 1970. Hingga saat ini, TIKI memiliki jaringan operasional yang meliputi 65 kota besar di Indonesia, didukung oleh lebih dari 500 kantor perwakilan, lebih dari 3700 gerai dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Indonesia.

Keuntungan menjadi agen TIKI

Di lansir melalui laman resminya, berikut beberapa keuntungan yang akan anda peroleh jika bergabung dalam program kemitraan TIKI:

1. Merk Terpercaya

2. Jaringan Luas

Baca Juga: Budidaya Pinang Menjanjikan, Bisa Hasilkan Pundi-Pundi Cuan

3. Investasi Ringan

4. Persyaratan Mudah

5. Komisi

6. Pelatihan

7. Pick Up

Lebih lanjut, jika ingin menjadi agen TIKI utamanya anda harus melengkapi beberapa persyaratan yang diperlukan, berikut ulasannya:

· Syarat Administrasi

- Formulir pengajuan keagenan

- Fotocopy KTP dan NPWP pemohon, dengan masing-masing minimal 1 lembar

- Fotocopy Akte Kelahiran minimal 1 lembar

- Pas Foto berwarna 4×6 cm sebanyak 4 lembar

- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Baca Juga: Podcast Aksi Nyata Perindo: Tips Sukses Jualan Online ala Marina Nasution

- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan

- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Pengusahaan Jasa Titipan

- Melengkapi detail alamat rumah atau tempat usaha gerai TIKI

- Menyerahkan denah lokasi dan foto (indoor maupun outdoor) tempat usaha gerai TIKI

- Menyerahkan surat bukti sedang tidak bekerjasama dengan pihak lain dilengkapi tandatangan dan materai 6.000

· Syarat Gerai atau Tempat Usaha

- Lokasi strategis atau dekat dengan tempat keramaian

- Memiliki lahan parkir luas (minimal untuk 1 mobil dan 1 motor)

- Luas bangunan minimal 3×3 meter

- Bangunan permanen

- Tempat usaha harus bersih (baik indoor maupun outdoor)

· Syarat Tenaga Kerja

- Laki-laki atau perempuan minimal lulusan SMA/SMK (minimal 2 orang)

- Memiliki sertifikat lulus training dari TIKI Pusat

- Berpenampilan sopan dan memakai seragam yang disediakan

- Bersedia menjemput atau mengantar paket pelanggan ke alamat terdekat dari gerai

· Syarat Perlengkapan

- 1 set komputer (spesifikasi minimum processor dual core)

- 1 printer tinta

- Telepon

Baca Juga: Getol Transformasi Digital, Universitas Pertamina Sabet Penghargaan Bergengsi

- Jaringan internet yang stabil

- 2 timbangan yang berkapasitas 50 kg dan 100 kg

- 2 tempat keranjang untuk sortir paket

· Syarat Operasional

- Jam operasional kerja setiap Senin – Jumat pukul 08.00 – 21.00 WIB, Sabtu pukul 08.00 – 17.00, dan Minggu sesuai kebijakan gerai atau instruksi dari TIKI Pusat.

- Memenuhi target penjualan selama 6 bulan sebesar Rp 10.000.000 per bulan. Untuk bulan ketujuh dan selanjutnya, target minimal Rp 10.000.000 per bulan atau Rp 120.000.000 per tahun. Pihak TIKI akan memberikan evaluasi apabila pada bulan ketujuh sampai maksimal satu tahun tidak mencapai target yang ditentukan.

- Maksimal setor ke TIKI Pusat H+1

- Mematuhi seluruh SOP PT Citra Van Titipan Kilat

· Syarat Biaya

- Biaya deposit sebesar Rp 10.000.000 dan akan dikembalikan jika kerjasama berakhir

- Biaya SIPJT (Surat Izin Pengusahaan Jasa Titipan) sebesar Rp 7.500.000 jika tidak memiliki izin pendirian usaha logistik (sudah termasuk stiker, banner, plastik packing dan perlengkapan lainnya)

Catatan: Ketentuan menjadi agen TIKI perorangan dan agen pelanggan korporat tentu berbeda. Terkait hal ini, TIKI memiliki program bernama Seller Online Booking (Serlok). Serlok adalah salah satu program dukungan TIKI kepada UMKM, UKM dan Pebisnis Online Indonesia yang sudah memulai usaha dan masih merupakan usaha perorangan alias belum mempunyai badan usaha.

Nah, setelah memenuhi semua persyaratannya anda pun langsung bisa mendaftar menjadi agen TIKI dengan melakukan pendaftaran secara online dan offline. Ikuti langkah-langkahnya di bawah ini:

1. Pendaftaran Online

- Kunjungi website resmi TIKI di www.tiki.id/id/kemitraan dan pilih lokasi usaha agen TIKI.

- Hubungi pihak marketing TIKI yang nomornya ada di dalam website TIKI Kemitraan.

- Setelah mengajukan permohonan menjadi agen, pihak TIKI akan melakukan survei dan interview.

- Disarankan untuk Anda mempelajari draft kontrak perjanjian keagenan TIKI.

- Jika lolos kualifikasi, Anda wajib melunasi biaya pendirian atau lisensi usaha sebesar Rp 10.000.000.

- Menyerahkan formulir pendaftaran.

- Mengikuti program pelatihan keagenan selama 1 sampai 2 hari.

- Pihak TIKI akan meninjau lokasi sebelum usaha Anda dinyatakan layak untuk beroperasi.

2. Pendaftaran Offline

- Mengunjungi kantor TIKI terdekat

- Menyiapkan tempat untuk gerai penjualan

- Menyiapkan tenaga kerja untuk gerai