JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi yang relatif populer. Investasi pada reksa dana umumnya dikelola oleh manajer investasi yang akan mengelola dana investor. Ketika berinvestasi reksa dana, terdapat istilah AUM yang merupakan singkatan dari Asset Under Management. AUM merupakan total nilai pasar yang didapatkan setiap kali investor mempercayakan investasinya kepada Manajer Investasi. AUM dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria bagi investor untuk memilih manajer investasi (MI).

Berikut ini adalah 4 (empat) fungsi AUM untuk para investor yang telah MotionTrade rangkum:

1. Menunjukkan Transparansi dari Kinerja Manajer Investasi

AUM dapat berfungsi sebagai sarana untuk investor melihat bagaimana kinerja manajer investasi dari waktu ke waktu secara lebih transparan. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena manajer investasilah yang akan mengelola dana para investor.

2. Sebagai Sarana Pengawasan Dana Investasi

Investor dapat menentukan apakah produk tersebut menguntungkan atau kurang memberikan hasil maksimal dalam waktu tertentu dari AUM. Ketika menanamkan dana pada instrumen investasi, AUM adalah indikator penting untuk mengetahui perkembangan perusahaan dan bagaimana manajer investasi mengelola dana Anda.

3. Indikator Likuiditas Saat Menilai Pasar

Nilai AUM berbanding lurus dengan likuiditas. Semakin besar AUM perusahaan, maka semakin tinggi jaminan adanya pencairan dalam jumlah besar. Jika Anda membutuhkan dana yang likuid sewaktu-waktu dengan melakukan redemption investasi reksa dana Anda, sebaiknya Anda memilih produk reksa dana dengan AUM yang besar.

4. Bahan Pertimbangan untuk Memilih Investasi

AUM dapat membantu Anda untuk memilih instrumen dengan prospek yang menjanjikan. Semakin banyak investor di suatu reksa dana, maka menunjukkan produk tersebut diminati serta dipercaya masyarakat. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator acuan bagi pemilihan produk reksa dana Anda.

Anda dapat dengan mudah melihat beragam pilihan produk reksa dana dengan informasi AUM di aplikasi MotionTrade.