JAKARTA - Pembukaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) masih dalam tahap uji coba terbatas. Di mana sebelumnya, Taman Mini sudah dibuka Minggu 20 November 2022.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, meski dalam tahap uji coba terbatas, kawasan publik dan wisata itu sudah bisa diakses publik.

Dalam tahap uji coba terbatas, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC) dan Injourney selaku pengelola tetap menerapkan batas pengunjung. Pasalnya, proses revitalisasi masih akan dilakukan atau secara bertahap.

"Taman Mini kita perluas, kemudian Pasar Baru (Pos Bloc), ini masyarakat punya opsi-opsi dan menikmati Jakarta, duduk nyaman dan inklusif," ungkap Tiko saat ditemui wartawan di kawasan TMII, Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Wajah baru TMII, direalisasikan untuk mengembalikan ruh dan spirit pembangunan TMII sebagai miniatur Indonesia.

Point dari revitalisasi tersebut adalah menghadirkan TMII sebagai The Ultimate Showcase of Indonesian Beauty. PT TWC mengembangkan empat konsep TMII yaitu pilar inclusive, smart, green and culture.

Taknya menjadi kawasan wisata bagi masyarakat, TMII akan menjadi kawasan atraksi seni budaya melalui anjungan daerah dan komunitas seni budaya. Dalam masa uji coba terbatas ini, Kementerian BUMN memastikan bahwa destinasi TMII betul-betul siap dikunjungi wisatawan.