JAKARTA - Cara mendaftar Livin’ by Mandiri di HP tanpa ke bank merupakan solusi praktis. Livin’ by Mandiri memberikan kemudahan transaksi dengan berbagai kelengkapan fitur finansial.

Bank Mandiri menghadirkan Livin’ by Mandiri sebagai aplikasi mobile banking untuk nasabah setia mereka. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mendapatkan layanan perbankan.

Membuat mobile banking Livin’ by Mandiri tidak perlu repot pergi ke bank. Nasabah dapat membuka rekening digital di mana saja dan kapan saja melalui ponselnya.

Setelah memiliki Livin’ by Mandiri, nasabah dapat melakukan top up dompet elektronik, membayar tagihan, transfer, memeriksa saldo ATM, dan memantau transaksi keuangan. Sangat mudah bukan? Kali ini Okezone memberikan cara mendaftar Livin’ by Mandiri di HP tanpa ke bank.

Cara Mendaftar Livin' by Mandiri di HP Tanpa ke Bank

• Berikut cara mendaftar Livin’ by Mandiri di HP:

• Unduh Aplikasi Livin’ by Mandiri di ponsel melalui App Store, App Gallery, atau Google Play

• Buka aplikasi Livin’ by Mandiri dan pilih “Punya Kartu Debit/Kredit Mandiri” juga sudah memiliki rekening mandiri

• Kemudian, memasukan nomor kartu debit/kredit serta tanggal kartu kadaluarsa

• Tak lupa untuk memasukan tanggal kelahiran pada kolom yang tersedia, klik ”Lanjutkan”

• Masukan nomor telepon yang digunakan, klik ”Lanjutkan”

• Livin’ by Mandiri akan mengirimkan pop up pesan, klik ”Kirim SMS” • Setelah itu, Livin’ by Mandir mengirimkan SMS berupa 8 digit kode OTP • Masukan 8 digit kode OTP sambil menunggu verifikasi • Nasabah akan diminta untuk membuat password untuk melindungi akun • Kemudian, masukan PIN Kartu Debit/ Kredit • Setelah registrasi berhasil, Livin’ by Mandir akan menampilkan jendela awal aplikasi Berikut adalah cara jika Anda belum memiliki Kartu Debit/Kredit dan ingin membuat rekening Bank Mandiri: • Unduh Aplikasi Livin’ by Mandiri di ponsel melalui App Store, App Gallery, atau Google Play • Buka aplikasi Livin’ by Mandiri dan pilih “Belum Punya Rekening Mandiri” • Kemudian, pilih “Buka Tabungan” • Pilih jenis kartu debit sesuai kebutuhan, klik ”Lanjutkan” • Tak lupa untuk membaca persyaratan dan ketentuan yang berlaku, klik ”Saya Setuju” • Untuk proses pembukaan rekening jangan lupa untuk mempersiapkan e-KTP, klik ”Yuk, Mulai!” • Aplikasi akan memulai verifikasi e-KTP. Pastikan data pada e-KTP terbaca dengan jelas, klik ”Lanjutkan” • Nasabah harus memastikan bahwa nomor NIK dan nama ibu kandung sudah benar, klik ”Lanjutkan” • Masukan nomor telepon • Livin’ by Mandiri akan mengirimkan pop up pesan, klik ”Kirim SMS” • Setelah itu, Livin’ by Mandir mengirimkan SMS berupa 8 digit kode OTP • Masukan 8 digit kode OTP sambil menunggu verifikasi • Masukan email dan lakukan verifikasi email • Buat password yang memenuhi kriteria • Kamudian, buat PIN dengan kombinasi 6 angka • Klik “Oke, Lanjutkan Registrasi” • Nasabah harus mengisi sejumlah pertanyaan seperti, tujuan pembukaan rekening, tujuan menabung, tempat tinggal, pekerjaan, NPWP, dan lokasi bekerja • Lakukan konfirmasi kepemilikan akun, klik “Saya Setuju” • Sesuaikan kewajiban pajak jika memiliki pajak di luar Indonesia, isi data diri, dan verifikasi wajah Mudah sekali bukan untuk membuat rekening Bank Mandiri melalui aplikasi Livin’ by Mandiri. Nah, demikian Cara mendaftar Livin’ by Mandiri di HP tanpa ke bank. Semoga bermanfaat!