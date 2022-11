SURABAYA – Setelah selama ini menjadi perusahaan ritel perhiasan terbesar di Asia Tenggara yang terpercaya, Central Mega Kencana (CMK) meraih tonggak prestasi dengan meresmikan gerainya yang ke-100 di The Palace Jeweler Pakuwon Mall Surabaya.

CMK, yang menaungi merek-merek perhiasan ternama yakni MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler, berbangga dalam pencapaiannya ini yang diselenggarakan pada 26 November 2022. Peresmian ini juga sekaligus menandai hadirnya gerai ketiga The Palace Jeweler di Kota Pahlawan.

Gerai baru di Surabaya ini juga menjadi bukti pencapaian CMK yang telah puluhan tahun berkiprah sebagai pelaku terdepan dalam industri ritel perhiasan Nusantara. Capaian ini juga menjadi sebuah capaian yang menjadi tolak ukur baru bagi pelaku-pelaku ritel perhiasan di Indonesia.

Momentum yang juga menjadi tonggak sejarah baru ini pun menjadi sebuah roda penggerak bagi CMK untuk semakin berinovasi dan berekspansi. Hal ini terejawantahkan melalui sebuah perayaan seremonial pembukaan gerai yang megah, meriah, namun tetap bersahaja yang dihadiri oleh segenap internal CMK serta rekanan-rekanan CMK pada Sabtu (26/11/2022), di gerai The Palace Jeweler Pakuwon Mall Surabaya.

Dimeriahkan pula dengan penampilan hasil kolaborasi dengan Jember Fashion Carnaval dan Food and Beverages dari Chef kenamaan asal Surabaya, Chef Ken. Tak lupa, momen bersejarah ini juga disaksikan oleh petinggi-petinggi dari media Nasional seperti Prabu Revolusi selaku Direksi Pemberitaan Inews, Wisnu Nugroho selaku Pimpinan Redaksi Kompas.Com, dan figur publik, Zeezee Shahab.

Petronella Soan, selaku COO dari CMK menyampaikan, “hari ini adalah hari di mana mimpi 26 tahun yang lalu terwujudkan serta menjadi babak baru dalam terciptanya inovasi, inisiasi, bahkan impian-impian baru. Karena, sudah seyogyanya bahwa momen dibukanya toko kami yang ke-100 juga menjadi penanda komitmen kami dalam meningkatkan mutu, kemutakhiran, pelayanan, serta perluasan dari kiprah kami.”

Tonggak keberhasilan yang sama juga dirasakan bagi segenap tim dari The Palace Jeweler. Jelita Setifa, selaku General Manager dari The Palace Jeweler mengungkapkan, The Palace Jeweler sebagai National Jeweler yang menyediakan beragam koleksi perhiasan berlian dan emas berkualitas dengan senantiasa mengedepankan budaya Indonesia, dalam mengembangkan karya lokal berkualitas tinggi dengan kualitas pelayanan terbaik.

"Kampanye kami masih sama, memasyarakatkan perhiasan khususnya berlian dan emas. Jadi khusus emas, kami mengedukasi, belajar mengenai kadar yang tepat, supaya pelanggan menjadi pandai dan kritis setiap membeli emas tidak hanya menanyakan harganya, tapi kadarnya dan kandungannya," ucapnya.

Tidak berhenti pada tonggak capaian melalui kegiatan operasional ritelnya, CMK juga memanfaatkan momentum pembukaan gerai ke-100 untuk mengabsahkan eksistensinya melalui The Palace Jeweler yang menjadi brand perhiasan pertama di Indonesia yang menjadi mitra co-branding dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Bapak Dedi Ahmad Kurnia sebagai PLT Direktur Bidang Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf RI menyatakan antusiasmenya terhadap momen penandatangan kerja sama co-branding dengan The Palace Jeweler.

"Perhiasan merupakan salah satu unsur budaya Indonesia yang telah ada sejak jaman Kerajaan dan bersumber dari alam kita sendiri. Sayangnya saat ini perhiasan-perhiasan dari mancanegara justru menjadi primadona di negara Indonesia, padahal bisa saja bahan bakunya berasal dari Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan kerja sama co-branding Wonderful Indonesia bersama The Palace Jeweler, maka pihaknya akan menggaungkan kembali kejayaan perhiasan Indonesia di negeri sendiri yang juga turut mendukung gerakan #belikreatiflokal sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional, The Wonderful Indonesia Jeweller.

Hal ini juga tersampaikan oleh Petronella Soan, COO CMK, yang mengungkapkan, kemitraan co-branding antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan The Palace Jeweler memiliki cita-cita untuk mempromosikan ke-Indonesia-an di kancah internasional melalui fine jewelry.

“Kerja sama ini merupakan sebuah upaya kolektif yang berusaha mengedukasi masyarakat Indonesia akan 2 hal, yakni bahwa kreasi perhiasan merupakan sebuah kekayaan bangsa, histori, budaya, dan Negara, dan bahwa industri perhiasan Indonesia layak untuk berada sejajar dengan industri perhiasan atau merek-merek ritel perhiasan yang ada di negara-negara lain,” tuturnya.

Upaya ini selanjutkan akan terealisasi melalui program-program edukasi yang direncanakan dan dieksekusi bersama oleh The Palace Jeweler dan Kemenparekraf RI.

Megastore dengan berbagai pilihan perhiasan

Gerai ke-100 dari CMK ini mengusung konsep megastore khas The Palace Jeweler untuk memberikan pengalaman berbelanja perhiasan yang unik dan tak terlupakan bagi para pelanggan. Sama seperti pada gerai-gerai sebelumnya, The Palace Jeweler juga menjadikan gerai terbaru ini sebagai sebuah “one stop shopping destination”. Artinya, konsumen tidak perlu berpindah-pindah gerai untuk bisa menemukan perhiasan yang diinginkannya.

Konsep ini juga ditunjang oleh layanan terbaik dari The Palace Jeweler. Seluruh staf telah melalui proses training untuk bisa memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi para pelanggan. Di samping itu, interior gerai juga didesain agar membuat konsumen merasa nyaman selama berbelanja perhiasan di gerai perhiasan The Palace Jeweler Pakuwon Mall Surabaya.

Tagline “Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin”

Untuk memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan, The Palace Jeweler memiliki sebuah tagline, yakni 3T atau “Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin”. Tentu saja, tagline ini pun diterapkan dalam melayani para pelanggan di gerai The Palace Jeweler Pakuwon Mall Surabaya.

Tagline “Therlengkap” memiliki makna bahwa The Palace Jeweler selalu berkomitmen untuk menghadirkan pilihan perhiasan yang beragam bagi para konsumen.

Selain perhiasan emas dan perhiasan berlian, The Palace Jeweler juga menghadirkan zircon serta batu mulia seperti sapphire, ruby, dan juga emerald. Selain itu, konsumen dapat menemukan perhiasan berlian dengan variasi kualitas, mulai dari warna D hingga J, serta 3 tingkat kejernihan Flawless (F), Very Very Slightly Included (VVS), dan Very Slightly Included (VS).

Sedangkan, “Therjangkau” berhubungan dengan harga perhiasan yang ditawarkan oleh The Palace Jeweler. Selain menyediakan koleksi perhiasan yang begitu beragam, The Palace Jeweler juga memiliki koleksi perhiasan dengan harga terjangkau, yakni MOELA Collection yang ditawarkan dengan harga mulai dari Rp888 ribu-an saja.

Terakhir, “Therjamin” berbicara soal kualitas perhiasan dari The Palace Jeweler. Seluruh kualitas perhiasan dipaparkan dengan terbuka dan transparan untuk memudahkan para pelanggan. Baik perhiasan emas maupun perhiasan berlian telah dipastikan ketepatan kadarnya.

Perhiasan emas dari The Palace Jeweler memiliki kadar 18 karat (mengandung emas sebanyak 75,5%). Ragam koleksi perhiasan yang ditawarkan pun telah mengikuti standar internasional dan sesuai Sertifikasi SNI 13-3487-2005.

Pembukaan gerai ke-100 CMK ini pun dimeriahkan oleh berbagai event dan penawaran menarik. Salah satu contohnya adalah penawaran Gift with Purchase untuk setiap pembelian item perhiasan tertentu. Konsumen juga diberi kesempatan untuk melakukan pengetesan kadar perhiasan dengan Karatimeter yang merupakan alat pengetesan kadar emas canggih dengan tingkat akurasi tinggi.

Detail informasi mengenai pembukaan gerai perhiasan baru The Palace Jeweler di Pakuwon Mall Surabaya ini dapat diakses melalui website resmi www.thepalacejeweler.com. Update mengenai berbagai event dan penawaran menarik dari The Palace Jeweler juga tersedia di akun Instagram The Palace Jeweler. Selain itu, The Palace Jeweler juga telah terintegrasi dengan loyalty program dari CMK, yakni CMK Club yang menawarkan beragam penawaran menarik bagi para pelanggan.

