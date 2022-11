JAKARTA – Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 bulan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) kepada masyarakat.

10 juta Keluarga Penerima Bantuan (KPM) menerima bansos PKH dengan besaran nominal bantuan beragam mulai Rp200.000 sampai Rp3 jutaan tergantung hak penerima.

Bansos PKH hanya diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan yang sesuai kategori penerima PKH menurut Kementerian Sosial (Kemensos).

BACA JUGA:BLT BBM Tahap 2 dan Bansos Sembako Cair, Masyarakat Terima Rp900.000

Selain Bansos PKH tahap 4 dan BLT BBM tahap 2, kemudian Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT (bansos sembako) triwulan IV akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM dengan nominal bantuan Rp200 ribu.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris mengatakan, pada periode penyaluran BLT BBM kali ini sangat istimewa karena Pos menyalurkan tiga bantuan sekaligus yang mana pada tahap 2 ini berbarengan dengan penyaluran PKH dan BPNT (bansos sembako).

"Karena menyalurkan tiga bantuan, uang yang disalurkan cukup besar sehingga butuh persiapan dengan baik, mitigasi risiko terkait pengamanan,” kata Haris seperti dilansir Okezone, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Namun demikian, dia menyatakan Pos Indonesia siap menyalurkan bantuan, sebab sebelumnya telah berkali-kali dipercaya menyalurkan bantuan sehingga telah memiliki pengalaman.

Besaran bansos PKH ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Misalnya aspek kesehatan, apakah ibu yang ada di keluarga penerima manfaat itu sedang hamil atau tidak. Apabila sedang hamil maka akan mendapatkan Rp3 juta dalam satu tahun.

Kemudian ada balitanya atau tidak. Jika ada balitanya, maka diberikan tambahan Rp3 juta dalam satu tahun.

Kemudian, aspek pendidikan. Jika di dalam keluarga penerima manfaat memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), maka akan mendapat tambahan bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun. Selain itu, jika memiliki anak yang duduk di bangku SMP, akan di tambah Rp1,5 juta per tahun, sedangkan tingkat SMA diberi tambahan Rp2 juta per tahun.

Sementara, pada aspek kesejahteraan, Misalnya dalam keluarga penerima manfaat ada anggota keluarga yang cacat atau disabilitas, maka akan ada tambahan bantuan sosial senilai Rp2,4 juta per tahun

Sebelumnya, pemerintah mencatat realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) reguler mencapai Rp333,8 triliun per 31 Oktober 2022. Artinya masih menjadi jaring pengaman bagi ekonomi dan masyarakat.

“Perlinsos masih sebagai jaring pengaman bagi perekonomian dan masyarakat kita. Realisasinya mungkin tidak banyak yang berubah dari bulan sebelumnya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikutip dari Okezone, dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta.

Baca selengkapnya: Tak Hanya BLT BBM, Masyarakat Dapat Bansos PKH Tahap 4 Mulai Rp200 Ribu-Rp3 Juta