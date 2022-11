JAKARTA - WhatsApp mengangkat Calvin Kizana sebagai Head of WhatsApp pertama di Indonesia. Penunjukkan ini memperkuat pentingnya Indonesia bagi WhatsApp.

“WhatsApp memiliki komitmen yang kuat untuk Indonesia, dan kami sangat termotivasi oleh dampak positif dari kemitraan kami dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan bisnis. Sebagai pengusaha sukses, Calvin tahu apa yang diperlukan untuk membangun kemitraan yang berarti, yang memberikan nilai nyata bagi masyarakat, dan kami sangat senang Calvin bergabung,” kataVice President of Global Affairs & Strategic Markets, WhatsApp, Victoria Grand, dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/11/2022).

Calvin berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai pengusaha, pemimpin, pendiri, dan penasihat di bidang teknologi. Sebelum bergabung dengan WhatsApp, Calvin bekerja sebagai COO GoPlay, perusahaan platform live-streaming dari Gojek.

Calvin juga mendirikan dua startup yang sukses: Playday, sebuah platform live-streaming, dan PicMix, sebuah platform media sosial. Calvin secara aktif terlibat dalam kancah startup di Asia Tenggara dan telah menjadi mentor dan penasihat bagi beberapa dari mereka. Calvin dianugerahi digital entrepreneur of the year oleh Ernst and Young pada tahun 2014.

Selama beberapa tahun terakhir, WhatsApp telah melakukan investasi yang signifikan di Indonesia, di bidang kesehatan, literasi digital, pelatihan usaha kecil, dan pembangunan komunitas. Kemitraan literasi digital dengan Kominfo telah menjangkau lebih dari 2,4 juta orang di 34 provinsi.

WhatsApp juga telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan untuk melatih lebih dari 30.000 UKM di Indonesia. Pesan bisnis adalah bidang investasi utama untuk WhatsApp, dengan 7 dari 10 orang Indonesia mengatakan bahwa mereka lebih suka mengirim pesan ke suatu bisnis daripada melalui telepon atau email. Calvin pun akan fokus untuk lebih memperkuat kemitraan lokal WhatsApp di Indonesia dan memperluas penggunaan WhatsApp Business Platform untuk membantu orang menemukan, mengirim pesan, dan berinteraksi dengan bisnis di dalam aplikasi. “WhatsApp menghubungkan banyak orang di sini — teman, keluarga, dan komunitas, dan kami ingin menghubungkan bisnis dengan mudah. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi saya untuk mengerjakan produk yang menyentuh kehidupan banyak orang di seluruh Indonesia, dan saya tidak sabar untuk memulainya,” kata Head of WhatsApp Indonesia, Calvin Kizan.