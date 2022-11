JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak khawatir jika kurs rupiah melemah hinga Rp16.000 per USD.

Menurut Luhut, penurunan rupiah tersebut dikarenakan adanya tekanan suku bunga acuan dari bank sentral dunia atau The Fed.

Dia mengatakan hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia akan terpengaruh hal itu.

"Karena bagaimanapun pressure dari The Fed akan terpengaruh dari berbagai negara manapun, tapi kita terpengaruh relatif kecil," kata dalam acara Wealth Wisdom 2022 di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

"Jadi kalau pun nanti ada yang sampaikan The Fed kalau masih tekan, which is kayaknya enggak lagi, dia sampai Rp16 ribu, oke, kita akan adjust lagi pelan-pelan ke bawah, jadi semua managable. Semua by design, bukan karena ekonomi kita tidak bagus, tidak," tambahnya.

Luhut mengatakan, bahwa perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik. Di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 mencapai 5,7%. Dengan kondisi tersebut, Luhut menyakini bahwa masih banyak orang yang akan berinvestasi di Indonesia. "Terus terang aja saya makan sama pengusaha-pengusaha Tiongkok ini saya bilang ngapaiN kamu taruh duit kamu di Singapura taruh aja di sini, rollover di Indonesia, kan bagus. Jawabannya we will do it atau kami akan lakukan itu. dan itu akan memperkuat tadi perbankan kita dan juga ekonomi kita," katanya. Pasalnya, jika investor asing tersebut menaruh uang dolarnya di Indonesia, maka akan membuat ekonomi bangsa lebih kuat.