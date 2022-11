JAKARTA - 15 Aplikasi penghasil saldo DANA terbaru di 2022 menarik untuk diketahui. Di mana aplikasi ini semakin banyak dan sudah bukan hal yang aneh lagi.

Ada banyak pilihan aplikasi yang bisa membuat Anda memiliki penghasilan tambahan. DANA pun menjadi andalan dompet digital bagi kebanyakan masyarakat Indonesia.

Melihat fenomena ini, akhirnya banyak developer aplikasi yang membuat aplikasi penghasil saldo DANA.

Melansir dari berbagai sumber, Selasa (29/11/2022), berikut aplikasi penghasil saldo DANA:

1. Aplikasi Neo + Plus

Neo + ini salah satu aplikasi penghasil saldo DANA keuangan digital. Cara tercepat untuk menghasilkan uang melalui aplikasi Neo + dengan membagikan kode undangan.

Setiap satu teman yang ikut menggunakan Neo+ menggunakan kode undangan Anda, maka akan ada penambahan saldo sebesar Rp20.000,-. Di samping itu, Neo+ juga memiliki program deposito berjangka, di mana nilai investasinya bisa bertambah hingga 8%.

Baca Juga: Cara Mudah Beli Token Listrik Melalui DANA

2. Aplikasi Lucky Popstar

Cara menghasilkan uang dengan cepat melalui games Lucky Popstar sangat mudah yaitu, dengan bermain games yang tersedia didalam aplikasi tersebut.

Aplikasi Lucky Popstar ada dua games di dalam nya yaitu bermain puzzle dan memasang arna seperti yang dilakukan saat bermain Candy Crush.

Setiap games berhasil dimenangkan akan diberikan imbalan berupa diamond. Semakin banyak diamond yang dikumpulkan, maka semakin banyak pula uang yang masuk ke rekening DANA Anda.

3. Game Premier League

Cara menghasilkan uang sambil rebahan dan bermain games adalah dengan cara membuka aplikasi Mobile Premier League.

Setiap kali memenangkan permainan yang ada di dalam aplikasi ini, Anda akan mendapatkan diamond yang bisa dikonvers ke dalam bentuk saldo DANA.

Baca Juga: Suntik 25 Startup Lokal Rp6,1 Triliun, Erick Thohir: Bukti Nyata Dukungan BUMN

4. Aplikasi GoNovel

Jika Anda gemar membaca, aplikasi ini sangat cocok dengan Anda si pencinta novel. Membaca novel tidak harus dengan berbentuk buku kini salah satu aplikasi penyedia novel adalah GoNovel.

Di dalamnya terdapat sebagian besar cerita karya anak bangsa yang patutu diapresiasi.

Tak hanya dengan itu, aplikasi ini juga menghasilkan uang. Setiap membaca cerita yang ada didalamnya mendapatkan poin setiap harinya dan juga check-in untuk mendapatkan poin.

5. Aplikasi Novelah

Aplikasi ini serupa dengan GoNovel, membaca sekaligus menambah penghasilan melalui aplikasi Novelah.

Dalam Aplikasi Penghasil Saldo DANA ini terdapat beragam cerita dan berbagai genre yang bisa dibaca sesuai dengan genre favorit Anda.

Setelah berhasil membaca beberapa judul cerita, akan ada bonus tambahan yang diberikan sebagai reward. Bonus juga akan diberikan setiap kali Anda membaca selama durasi yang telah ditentukan. Selesaikan juga misi harian yang diberikan untuk mendapat penghasilan tambahan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

6. Aplikasi Like Aplikasi penghasil saldo DANA Like adalah salah satunya. Cara penggunaannya sangat mudah. Anda hanya diminta untuk menonton video-video konten yang ada di dalam aplikasi ini. Tugas berikutnya dengan memberi like pada sebanyak-banyaknya konten yang Anda tonton untuk menambah saldo DANA. Setelah itu mengumpulkan poin-poin dari misi-misi yang telah diselesaikan, Anda bisa langsung mencairkan poin tersebut menjadi saldo DANA. 7. Aplikasi Helo Aplikasi Helo adalah platform yang bisa digunakanlayanya media sosial lain seperti TikTok atau Instagram. Di sini Anda bisa menonton video, memberikan likes atau membuat status sendiri. Anda dapat menghasilkan uang dengan menonton video diaplikasi ini. Selain menonton video Anda juga bisa berkesempatan menjadi creator yang menghasilkan pundi-pundi rupiah melalui likes yang diberikan untuk video yang diunggah. 8. SnackVideo Snack Video merupakan aplikasi penghasil saldo DANA. Ada banyak tugas yang diberikan untuk para pengguna agar berkesempatan memperoleh lebih banyak penghasilan melalui Snack Video. Selain menonton video, Anda akan mendapatkan bonus setiap menonton 5 video atau menghabiskan waktu selama 15 menit untuk menonton video. Daily check-in nya pun memberikan lebih banyak poin sehingga dalam 30 hari, pengguna Snack Video bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan ribu Rupiah. 9. Hago Hago adalah aplikasi penghasil saldo DANA yang cukup popular. Dalam aplikasi ini, terdapat setidaknya 80 mini games yang bisa dimainkan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Pada games ini, Anda diminta untuk menanam dan merawat sebuah pohon yang nantinya akan menghasilkan uang. Setiap hari, Anda bertugas untuk menyiram tanaman untuk mendapatkan koin. Koin-koin inilah yang harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar bisa ditukarkan menjadi saldo DANA. Untuk bisa menarik uang dari aplikasi ini, Anda harus menginstall supporting aplikasi lainnya yakni Lucky Miner. 10. Aplikasi YouGov YouGov merupakan aplikasi mengisi survey secara online yang memberikan kesempatan untuk Anda mendapatkan penghasilan tambahan. Survey online ini merupakan aplikasi penghasil saldo DANA. Dengan menawarkan reward berupa gift cards, voucher belanja atau uang tunai. Uang yang dihasilkan setelah mengisi survey akan dikirimkan melalui rekening PayPal. Jangan lupa untuk menginstall dan membuat rekening PayPal terlebih dahulu apabila ingin mencoba aplikasi ini. 11. Survey Junkie Cara untuk mendapatkan uang dari aplikasi penghasil saldo DANA Survey Junkie hampir sama dengan YouGov. Anda cukup mengerjakan misi yakni mengisi survey yang tersedia di aplikasi tersebut. Aplikasi ini sudah termasuk ke dalam aplikasi yang resmi dan jelas pembayarannya. Anda pun tidak perlu ragu lagi untuk mencoba mendapatkan penghasilan dari aplikasi ini. 12. LikeMe LikeMe adalah salah satu Aplikasi Penghasil Saldo DANA yang cukup booming di kalangan anak muda. Aplikasi ini memiliki kurang lebih lebih 100 juta pengguna. Anda pun berkesempatan untuk mendapatkan saldo DANA dengan menggunakan aplikasi ini. Cara kerjanya mudah saja, Anda harus menonton video-video yang tersedia di aplikasi tersebut. Video yang tersaji di dalamnya meliputi video viral, video lucu, video storytelling hingga video-video edukasi. Tak hanya itu saja, Anda juga diminta untuk memberikan like pada video-video tersebut. Setelah menyelesaikan tugas-tugas tersebut, Anda akan mendapatkan poin untuk ditukarkan menjadi saldo DANA. Tidak ada persyaratan khusus dan rumit untuk bisa mencairkan poin tersebut ke dalam bentuk rupiah. Prosesnya pun tidak memakan waktu lama. Anda juga berkesempatan mendapatkan lebih banyak penghasilan dengan membagikan kode referral. Ajak sebanyak-banyaknya teman untuk menggunakan aplikasi LikeMe juga. Setelah mereka menginstall aplikasi dan memasukkan kode referral Anda, poin Anda pun secara otomatis bertambah. 13. Baca Plus Aplikasi ini cocok dengan Anda yang gemar membaca arikel-artikel singkat. Dengan Anda membaca artikel disini bisa mendapat pengahasilan yang menguntungkan. Setiap kelipatan 10 menit, Anda akan mendapatkan reward berupa poin yang bisa ditukarkan menjadi saldo DANA. Dan ada juga nilai minimum poin yang bisa ditukarkan ke dalam bentuk saldo DANA. Proses pencairannya mudah dan terbilang cepat. Anda pun bisa memperoleh penghasilan tambahan dengan mengumpulkan poin dari aplikasi ini. 14. InboxDollars Ini merupakan aplikasi survey, selain mengisi survey ada banyak cara lain untuk mendapatkan penghasilan dari aplikasi ini. Untuk pengisian survey Anda diberikan komisi sebesar $0,5 atau setara Rp7.864,53 hingga $5 atau setara Rp78.645,25. Tergantung dari jenis survey yang dikerjakan. Ada pula video-video pendek dengan Anda tonton juga akan bisa mendapatkan komisi kegiatan menonton tersebut. Anda juga bisa membagikan kode referral untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. 15. Aplikasi Island King Aplikasi Island King adalah games yang bisa memberikan komisi bagi para pemainnya. Game ini dikembangkan oleh FOREVER9, developer aplikasi asal China. Permainan ini berkonsep petualangan bajak laut yang melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan penjarahan, membangun pulau sendiri, dan juga melakukan penyerangan ke pulau lain. Anda harus menyelesaikan misi-misi yang sudah disediakan pengerjaanya agar bisa mendapatkan komisi.