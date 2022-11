JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyakini upaya Toraja Tourism Board bekerja sama dengan TEPANAS (Teman Parekraf Nasional) bersinergi dengan Pengurus Pusat GMKI untuk menggelar Toraja and Beyond Tourism Festival 2022 (TBTF) akan mampu kembangkitkan sektor parekraf di wilayah tersebut.

Toraja and Beyond Tourism Festival 2022 (TBTF) diselenggarakan sebagai upaya untuk mengangkat kembali Toraja menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Terdapat 6 kegiatan mencakup Festival UMKM & Ekonomi Kreatif, Women Empowerment Conference, TORApreneur Job Fair, NGOPI AJA (NGObrol koPI torAJA), Toraja & Beyond Festival Fun Run, dan ToraJazz Festival.

“Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Toraja Tourism Board yang menginisiasi sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kebangkitan kembali pariwisata Toraja yang pernah menjadi destinasi kedua setelah Bali di era 80an. Meoli komii,” kata Menparekraf saat membuka rangkaian kegiatan TBTF 2022.

Selama 5 hari juga digelar Festival UMKM & Ekonomi Kreatif yang diadakan di Pasar Seni Makale dan ini berpeluang memberikan kesempatan bagi lebih dari 20 pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif dari Tana Toraja dan Toraja Utara.

Terdapat 30 UMKM yang terdiri dari kuliner, kriya dan fesyen diantaranya Amelia Art, Aldi Art, Simbolong Manik, Parang Toraja, Kaos 87, Anyaman Bambu, Kopi Kaana Dekranasda Toraja Utara, Dekranasda Tana Toraja, Rumah Kopi Toraja, Djong Coffee & Keripik Bintang, Victory Coffee, Stand Fany Fay, Melona Gallery, Batara Art, Petiga Jaya, dan Nom Nom. Kegiatan ini diikuti juga Inkubator Bisnis Mahasiswa UKI Toraja.

Pada kesempatan tersebut, Menparekraf Sandiaga turut menjadi pembicara Women Empowerment Conference For Greater Toraja. Menparekraf menyampaikan terkait kesetaraan gender, bangkitnya perempuan Indonesia, pemberdayaan peran perempuan di Indonesia merupakan pionir kemajuan perekonomian bangsa dan merupakan salah suatu rangkaian yang mendukung kegiatan The 1st Tourism Working Group 2022 yang merupakan fokus delegasi G20 Bali. “Isu kesetaraan gender saat ini meningkat dalam hal kompensasi dan representasi perempuan dalam kepemimpinan serta menekankan pentingnya program pelatihan mendukung pengusaha muda perempuan khususnya di bidang pariwisata,” kata Menparekraf Sandiaga. Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Toraja Tourism Board, William Sabandar, menyampaikan kegiatan Toraja Tourism Board diharapkan memberikan kesempatan delegasi yang hadir untuk mendapatkan berbagai perspektif budaya dan kesenian Tana Toraja dan Toraja Utara dalam menampilkan kebudayaan, kesenian dan kerajinan, serta kreativitas murni masyarakat. Chief Community Officer TEPANAS (Teman Parekraf Nasional) dan juga selaku Ketua Penyelengara TBTF 2022, Panca R Sarungu, menyampaikan acara ini menjadi bentuk kepedulian diaspora Toraja dan bertujuan untuk mempromosikan keindahan alam, budaya, serta adat yang terdapat di Toraja serta mendukung para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di Tana Toraja dan Toraja Utara dipromosikan sebagai 1 destinasi, Toraja, One Destination, One Management dengan tagline “Toraja Heavenly Experience”. Rangkaian kegiata TBTW 2022 diakhir penampilan memukau dari para pemusik di ToraJazz Festival menampilkan beberapa band terbaik talenta musik asal Toraja. Diharapkan pada tahun mendatang ToraJazz akan menjadi event tahunan musik yang melibatkan potensi di luar Toraja.