JAKARTA - Sumber kekayaan Pinkan Mambo, setelah dirinya lama menghilang dari jagat dunia hiburan. Pinkan Mambo hadir dengan warna berbeda karena lebih menonjolkan karier bisnisnya.

Mantan duet Maia Estianty, kini memiliki ragam bisnis yang menjanjikan. Padahal sebelumnya, Pinkan diisukan bangkrut setelah menjalai beberapa bisnisnya.

Mengutip beragam sumber yang dikutip Okezone, Rabu (30/11/2022), Pinkan Mambo memiliki usaha baju. Dengan pengalamannya sebagai penyanyi, dirinya juga membuka kelas bernyanyi.

"Pinkan Mambo Singing Academy. Common and Joint Us be a Good Singer. Regular class Rp500 ribu per bulan (4x35 menit 2-3 murid). Private class Rp1 juta per bulan (4x35 menit 1 murid). Only online available now, belum dibuka offline," tulis keterangan unggahan Instagramnya.

Selain itu, Pinkan hingga kini masih tetap bernyanyi. Dirinya pun membagikan informasi akan menyanyi di cafe.

"Yuk teman-teman nih, cafe cafe dan resto yang ada live music-nya, bisa kontak Sari, ya, yang mau Pinkan hadir di cafe kamu. Enggak sabar nih mau show buat fans tercinta aku," ungkapnya.

Pendapatan lain yang menjadi sumber kekayaan Pinkan adalah Youtube. Channel milik Pinkan sudah diikuti 22,3 ribu pengguna Youtube dan kebanyakan dari mereka merasa terhibur dengan vlog sederhana buatan Pinkan yang memperlihatkan keseharian dia sebagai ibu yang luar biasa.

Meski tak diketahui berapa jumlah kekayaannya, Pinkan berani membandingkan hartanya dengan Maia Estianty. Pinkan dengan percaya dirinya tiba-tiba membandingkan kekayaannya dalam konten YouTube Boy William di program UNBW.

Janda 5 anak itu mengaku lebih kaya dibandingkan Maia Estianty. Sebab, menurutnya yang punya banyak harta sesungguhnya adalah suami Maia, yaitu Irwan Mussry. "Iya, kalau Maia kan suaminya yang kaya, kalau aku kan, aku yang pengusaha," ujar Pinkan Mambo sambil tertawa, dikutip dari kanal YouTube Boy William. Tak hanya itu, perempuan 42 tahun ini menyombongkan dirinya bahwa ia memiliki puluhan perusahaan. "50 perusahaan yang aku punya," ungkap Pinkan Mambo. Mendengar ucapan tersebut, mantan istri Ahmad Dhani itu langsung tertawa dan menyindir balik Pinkan Mambo. "Aku kan bukan dia yang sombong," imbuh Maia Estianty.