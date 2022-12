JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dari 1.470 transaksi penjualan gabah di 26 provinsi selama November 2022, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 57,55%, gabah kering giling (GKG) 26,87%, dan gabah luar kualitas 15,58%.

"Selama November 2022, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp5.397,00 per kg atau naik 16,06% dan di tingkat penggilingan Rp5.523,00 per kg atau naik 16,21% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada November 2021," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto di Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Dia melaporkan bahwa rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.785,00 per kg atau naik 14,32% dan di tingkat penggilingan Rp5.900,00 per kg atau naik 14,06%. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp5.021,00 per kg atau naik 13,96% dan di tingkat penggilingan Rp5.120,00 per kg atau naik 14,00%.

"Dibandingkan bulan lalu, rata-rata harga gabah pada November 2022 di tingkat petani untuk kualitas GKP dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 0,81% dan 3,61%, sedangkan kualitas GKG turun 1,79%. Di tingkat penggilingan, rata-rata harga gabah pada November 2022 dibandingkan bulan lalu untuk kualitas GKP dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 0,87% dan 3,41%, sedangkan kualitas GKG turun 1,77%," ucap Setianto.

Selama November 2022, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 887 perusahaan penggilingan di 31 provinsi, di mana diperoleh 1.143 observasi beras di penggilingan. Pada November 2022, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp10.512,00 per kg, naik sebesar 10,19% dibandingkan November 2021, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp10.122,00 per kg atau naik sebesar 11,58%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp9.542,00 per kg atau naik sebesar 9,54%. "Dibandingkan dengan bulan lalu, rata-rata harga beras di penggilingan pada November 2022 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 1,05%, 0,78%, dan 0,27%," pungkasnya.