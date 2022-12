JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney segera membangun dermaga yang diperuntukan untuk kapal pesiar dan wisata bersandar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah itu memperkuat infrastruktur di destinasi super prioritas tersebut.

Direktur Marketing dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono mengatakan, Indonesia sebagai negara maritim, namun belum memiliki dermaga bertaraf internasional untuk kapal pesiar dan kapal wisata.

Untuk itu, InJourney selaku Holding BUMN Pariwisata dan Aviasi menginisiasi adanya pembangunan dermaga bertaraf global di kawasan Marina Labuan Bajo. Pilihan lokasi ini lantaran Marina sebagai waterfront city.

"Kita memang ada rencana pengembangan untuk kapal pesiar maupun kapal wisata terkait dengan dermaga wisata (harbour) yang berkelas dunia di situ sehingga menjadi waterfront city," ungkap Maya, Kamis (1/12/2022).

Dirinya optimis bila keberadaan Dermaga Internasional untuk kapal pesiar dan kapal wisata menjadikan Marina sebagai waterfront city berkelas dunia.

"Rencana pengembangannya adalah Marina ini kita buat menjadi world class waterfront city di mana terdapat hotel, ritel dan sebagainya, jadi ada pengembangan. Dengan demikian kapal pesiar, wisata, kapal yacht pribadi bisa bersandar dan meluangkan waktu untuk berwisata di Labuan Bajo," ujarnya.

Sejumlah titik destinasi di Labuan Bajo akan dibangun dan dipercantik oleh InJourney. Langkah ini sejalan dengan target Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Di mana, Sandiaga Uno menargetkan ada 1,5 juta turis asing yang mengunjungi Labuan Bajo setiap tahunnya.

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan membangun dan mempercantik beberapa titik di destinasi super prioritas tersebut.

"Jadi Labuan Bajo itu one of the best in world, jadi memang indah sekali, jadi ingin keindahan ini bisa kita ekspos ke wisatawan domestik maupun internasional, jqdi memang ada atraksi bawa laut, tapi juga ada atraksi di darat," tuturnya.

InJourney juga akan membuka satu area baru di Pulau Rinca. Kawasan ini masuk dalam Kawasan Taman Nasional Komodo. Menurutnya, pembukaan area baru itu akan menambah daftar wisata di kawasan Pulau Komodo.

"Komodo kita juga ada rencana pengembangan, di mana kita akan membuka satu area lagi di Pulau Rinca. Jadi Pulau Komodo ada di Pulau Rinca, dimana nanti kita membuat akses berbeda untuk menuju ke Pulau Rinca. Jadi nantinya ekosistemnya akan terbentuk," tandasnya.