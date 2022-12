JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan cara membangun bisnis sukses. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Nasional MNC Bank, hari ini.

Kata Hary, dalam berbisnis perlu lari kencang dan tertib.

"Bisnis itu gampangnya, lari yang kencang tapi tertib. Selebihnya sisa manajemennya. Penting juga perhatikan hal-hal kecil dan fokus," ujar Hary Tanoe di MNC Conference Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2022).

Baca Juga: MNC Bank Bisa Jadi Lokomotif dan Perubahan Digital

Selain itu, dalam berbisnis harus dinamis. Artinya bisa mengikuti perkembangan zaman.

Dengan begitu, bisnis akan maju dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Kalau enggak dinamis, terlewat kita," kata Hary Tanoe.

Baca Juga: Hary Tanoe: Kita Enggak Bisa Sukses kalau Cuma Duduk-Duduk Saja

Di samping itu, dalam berbisnis juga ditentukan seberapa cepat dan seberapa besar menjalankan kinerja harus disesuaikan dengan kapasitas. Namun bukan juga menjadi alasan untuk bekerja lambat.

"Bisnis itu how fast how big you do it, disesuaikan dengan kapasitas kita tapi bukan berarti menjadi alasan untuk kita lambat, enggak boleh. Tetap harus progresif. Ini penting. Kalau kita melakukan prinsip-prinsip seperti itu larinya kencang," jelas Hary Tanoe.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Dirinya juga berpesan kepada seluruh karyawan MNC Bank untuk kompak membangun bank ini sebesar-besarnya. "Ke depan, bangun bank ini yang solid. Sekarang sudah bagus, cari funding. Perkuat modal, modal makin kuat, market cap pasti besar," tandasnya.