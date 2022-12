JAKARTA - MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Menjelang akhir tahun biasanya para perusahaan terbuka (emiten) dan manajer investasi akan melakukan strategi untuk menarik para investor baru. Mereka akan mempercantik laporan keuangan dan portofolio bisnis.

Strategi ini dikenal dengan istilah window dressing, yang menggambarkan tren kenaikan harga - harga saham perusahaan yang kerap terjadi menjelang akhir tahun. Efek dari window dressing biasanya ditandai dengan kenaikan di atas 5-10% sejumlah saham hanya dalam satu hari perdagangan bursa.

Agar Anda dapat memanfaatkan momentum window dressing di penghujung tahun dengan maksimal, berikut ini adalah tips dan trik yang telah MotionTrade rangkum, yaitu:

1. Perhatikan Saham yang Sedang Uptrend

Saham yang harganya mengalami tren naik di akhir tahun biasanya menandakan bahwa saham tersebut sedang diborong oleh Manajer Investasi atau broker untuk mempercantik portofolio ( window dressing). Anda perlu memperhatikan saham yang sedang uptrend di akhir tahun agar dapat membeli saham di momen yang tepat sebelum harganya terlalu tinggi meskipun tidak semua saham yang harganya naik merupakan saham yang dibeli oleh broker atau Manajer investasi.

Umumnya, saham yang dibeli oleh perusahaan investasi untuk keperluan window dressing adalah saham–saham yang aktif diperdagangkan di pasar atau memiliki likuiditas tinggi, biasanya merupakan saham blue chip atau bisa juga sebagian saham lapis dua ( middle cap).

2. Tetap Melakukan Analisis Fundamental dan Teknikal

Dalam memanfaatkan window dressing, Anda perlu melakukan berbagai analisis lainnya seperti fundamental dan teknikal untuk menilai performa suatu saham. Anda perlu menganalisis bagaimana prospek perusahaan di masa yang akan datang. Menganalisis prospek perusahaan ke depan merupakan langkah yang penting karena dapat berpengaruh terhadap potensi keuntungan yang bisa Anda dapatkan.

3. Menetapkan Target Keuntungan

Anda perlu menetapkan terlebih dulu target keuntungan terhadap saham yang Anda incar dalam memanfaatkan momentum window dressing. Namun, Anda perlu waspada sehingga Anda tidak terlambat menjual saham di harga terbaik karena sibuk mengejar target keuntungan ( greedy ).

4. Cocok untuk Trading Jangka Pendek

Window dressing sangat cocok dimanfaatkan oleh para trader yang ingin mengambil tujuan keuangan dalam jangka pendek. Anda bisa langsung segera mengambil keuntungan dalam hitungan hari, sehingga Anda telah mengantongi keuntungan sebelum liburan akhir tahun.

