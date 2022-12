JAKARTA - Muncul istilah baru di media sosial yaitu Strawberry Generation atau Generasi Stroberi. Istilah ini muncul di Taiwan dan ditujukan kepada generasi yang lahir pada 2000-an.

Pemilihan buah stroberi dikaitkan dengan fakta bahwa buah stroberi cenderung terlihat cantik nan eksotis dari luar, akan tetapi ketika sedikit ditekan, maka akan mudah hancur.

Generasi stroberi pada dasarnya merupakan generasi yang kreatif, mempunyai ide yang inovatif dan pemikiran yang out of the box, namun gampang demotivasi, sakit hati, dan cenderung egois.

Penggunaan media sosial cukup banyak memberi andil terhadap pembentukan mental generasi stroberi ini. Hal ini dikarenakan generasi stroberi sangat mudah dalam menyerap informasi yang didapat dari media sosial.

Begitu juga dalam pengelolaan keuangan pribadi, karena semakin mudahnya dalam menyerap informasi dari media sosial menjadikan sifat “latah” untuk urusan pengeluaran keuangan juga menjadi isu yang menarik untuk dibahas.

Menyikapi isu tersebut, PT MNC Kapital Indonesia Tbk, melalui salah satu unit bisnisnya yaitu MNC Asset Management yang berkolaborasi dengan Perencana Keuangan sekaligus Founder Finansialku.com Melvin Mumpuni.

MNC Kapital dan Finansialku pun menggelar IG Live dalam segmen OBRAL (Obrolan Seputar Finansial) dengan tajuk “Generasi Stroberi : Kelola Keuangan X Kelola Emosi” pada Minggu, 4 Desember 2022 pukul 19:00 – 20:00 WIB dan dipandu oleh Annafrid Nikijuluw sebagai Host. “Generasi Stroberi adalah generasi yang menarik. Banyak hal positif yang bisa dilihat, yang walaupun rapuh, sebenarnya generasi ini memiliki banyak ide kreatif dan inovatif yang out of the box yang dibutuhkan pada jaman sekarang ini. Tantangannya adalah bagaimana generasi ini bisa lebih bijak dalam mengelola emosinya, supaya memiliki mental yang lebih kuat dan tidak mudah menyerah,” ujar Melvin Mumpuni, Minggu (4/12/2022). “Pembahasan pada IG Live nanti akan sangat menarik karena akan berdiskusi lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan emosi para Generasi Stroberi yang cenderung labil dalam mengelola keuangan mereka,” ujar Annafrid Nikijuluw. Penasaran kan sama pembahasannya? Apa kamu jangan-jangan bagian dari generasi stroberi ini? Dapatkan pencerahannya di IG Live OBRAL MNC Aseet X Melvin Mumpuni ST., MBA., CFP®., QWP® yang akan dilaksanakan pada Minggu, 4 Desember 2022 pukul 19:00 – 20:00 WIB pada akun @mncasset dan @melvin_mumpuni . Catat waktunya ya!