Salah satu hal yang diincar oleh investor pasar modal adalah keuntungan berupa dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan atau laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Berikut ini adalah lima istilah yang telah MotionTrade rangkum untuk Anda ketahui mengenai pembagian dividen saham, yaitu:

1. Declaration date

Declaration date merupakan tanggal pengumuman resmi terkait pembagian dividen yang dikeluarkan oleh emiten. Informasi ini berupa tanggal pembayaran, tanggal pencatatan, dan jumlah dividen kas per lembar yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Declaration date terjadi sebelum dividen saham dibagikan kepada para investor.

2. Date of record

Date of record merupakan tanggal ketika suatu emiten mencatat siapa saja investor atau pemegang saham yang akan mendapatkan dividen.

3. Cum Date

Cum Date merupakan tanggal terakhir atau batas waktu bagi para investor yang ingin membeli saham supaya masuk ke dalam perhitungan dividen perusahaan. Investor yang masih memegang saham dari perusahaan bersangkutan pada tanggal cum dividen date berhak untuk menerima saham sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

4. Payment date

Payment date merupakan tanggal pembagian dividen yang dilakukan oleh emiten kepada investor saham tercatat.

5. Ex-Dividend Date

Ex-Dividend Date merupakan tanggal atau hari pertama ketika pemegang saham sudah tidak bisa memperoleh dividen perusahaan. Jika pada tanggal ini ada investor yang membeli saham, maka ia tidak akan mendapat dividennya dan harus menunggu sampai pembagian dividen pada periode berikutnya.

Pada aplikasi MotionTrade, Anda dapat mengetahui informasi emiten apa saja yang melakukan aksi korporasi pada menu Corporate Action. Anda dapat melihat menu Dividen, dan menu lainnya seperti menu IPO, Bonus, dan Konversi Stock. Dengan fitur ’Open Account’, buka rekening saham dan rekening reksa dana melalui smartphone kapan pun dan di mana pun!

