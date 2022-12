JAKARTA – Nama mata uang negara Rusia. Termasuk salah satu mata uang tertua di dunia.

Rusia memiliki mata uang yang diberi nama Rubel. Akan menjadi Ruble atau Rouble jika ditulis kedalam bahasa Inggris.

Ternyata mata uang Rusia ini termasuk salah satu mata uang tertua di dunia yang sudah ada sejak tahun 1704.

Mata uang Rusia mengalami modifikasi desain setelah Uni Soviet bubar pada 1991. uang kertas dan uang koin baru tersebut diedarkan melalui Bank Sentral Uni Soviet, Gosbank. Selain itu, pada tahun 1992 Bank Rusia ikut mengeluarkan uang tersebut.

Bank Rusia menerbitkan seri pertama uang kertas Rubel Rusia dengan nominal 5 ribu dan 10 ribu Rubel. Pada Maret 2014 Rubel Rusia diperkenalkan ke Republik Krimea dan kota Federal Sevastopol. Hingga saat ini, Rubel Rusia berbentuk koin dan kertas. Masing-masing memiliki warna dan gambar yang berbeda.

simbol mata uang Rusia yang digunakan saat ini, sekaligus menjadi simbol dari Rubel adalah mirip huruf P dengan tambahan garis mendatar di tengah dengan singkatan mata uang Rusia yang berlaku sebagai kode Rubel adalah RUB.

Jika dikonversikan, 1 Rubel Rusia sama dengan Rp246,73.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Rubel Koin yang terdiri dari nominal 1, 2, 5, dan 10 bergambar Bank of Rusia dan Lambang Rusia. Sedangkan Rubel kertas umumnya lebih bervariasi.

Berikut adalah gambar yang tercantum dalam masing-masing uang kertas Rubel Rusia:

1. 5 rubel: Bergambar Millenium of Russia Monument dan Fortress Wall

2. 10 rubel: Bergambar Komunalny Bridge dan Krasnoyarsk Hydroelectric Plant

3. 50 rubel: Bergambar Rostral Column Sculpture dan Old Saint Petersburg Stock Exchange and Rostral Columns

4. 100 rubel: Bergambar Quadriga dan The Bolshoi Theatre

5. 200 rubel: Bergambar Monument to the Sunken Ships dan Bangunan Chersonesus

6. 500 rubel: Bergambar Monument to Peter the Great dan Solovetsky Monastery

7. 1000 rubel: Bergambar Monument to Yaroslav I the Wise dan John the Baptist Church

8. 2000 rubel: Bergambar Russky Bridge dan Vostochny Cosmodrome

9. 5000 rubel: Bergambar Monument to Nikolay Muracyov-Amursky dan Khabarovsk Bridge